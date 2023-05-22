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ДТП с перевертышем произошло на тюменской объездной. Видео

22 мая 2023, 04:38

В Тюмени на объездной произошло ДТП с перевертышем

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на объездной дороге на улице Федюнинского в сторону ТЭЦ-2. Здесь перевернулся на крышу легковой автомобиль.
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Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

По словам очевидцев, на месте происшествия находился автомобиль скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших и причинах аварии нет.

В настоящее время данном участке автодороги наблюдается небольшая пробка от Андрея Бушуева до Александра Протозанова. «Наш Город» направил запрос в ГИБДД, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе произошла смертельная авария. Погиб 28-летниий пассажир иномарки, еще трое получили травмы.

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