ДТП с перевертышем произошло на тюменской объездной. Видео

В Тюмени на объездной произошло ДТП с перевертышем

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на объездной дороге на улице Федюнинского в сторону ТЭЦ-2. Здесь перевернулся на крышу легковой автомобиль.