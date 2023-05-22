Доступность жилья в Тюменской области выше, чем в других регионах

Posted 22 мая 13:31
Published 22 мая 13:31
Modified Сегодня, 01:37
Updated Сегодня, 01:37
При поддержке федерального центра правительство Тюменской области продолжает делать жизнь земляков еще более комфортной.
Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей встречи с председателем Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко.
С этого события начались Дни Тюменской области в Совете Федерации. Александр Моор отметил, что управленческая команда региона конструктивно взаимодействует с верхней палатой российского парламента.
Актуальные вопросы развития жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в Тюменской области обсудили на расширенном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, в котором приняли участие вице-спикер верхней палаты российского парламента Галина Карелова, а также представители федеральных министерств и госкорпораций.
«В 2022 году в регионе ввели в строй рекордный за всю советскую и постсоветскую историю объем жилья — 2 миллиона 245 тысяч квадратных метров. Это 1,4 квадратного метра на одного жителя. По данному показателю Тюменская область заняла третье место среди субъектов Российской Федерации. За 2022 год жилищные условия улучшили 70 тысяч тюменских семей», — сообщил в своем докладе заместитель губернатора Сергей Шустов.
Сегодня в регионе работают 114 застройщиков, которые возводят 332 многоквартирных дома общей жилой площадью свыше 3,6 миллиона квадратных метров, отметил заместитель губернатора. В Тюменской области в настоящее время нет обманутых дольщиков, подчеркнул он.
Чтобы обеспечить комплексное развитие новых жилых массивов и реализацию программы переселения из аварийного жилья, Тюменская область активно привлекает средства федерального бюджета. Для этого используются все доступные финансовые инструменты федерального проекта «Инфраструктурное меню». Первый в России дом, построенный с привлечением инфраструктурных облигаций, был сдан в эксплуатацию именно в Тюмени.
В регионе продолжается активная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. В планах — замена 134 километров коммунальных сетей, реконструкция двух котельных и водопроводной насосной станции. В результате более качественные коммунальные услуги будут получать в общей сложности более 22 тысяч жителей пяти муниципальных образований Тюменской области. Количество аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства должно уменьшиться на 13 процентов.
Работу правительства Тюменской области высоко оценил в своем выступлении заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
«Команда Тюменской области во главе с губернатором участвует во всех наших программах. Первые инфраструктурные облигации использовались в Тюменской области. Новые подходы к формированию качественной городской среды — в Тюменской области. План национального проекта „Жилье и городская среда“ в этом регионе перевыполнен более чем в полтора раза. А самое главное — доступность жилья в Тюменской области продолжает оставаться выше, чем в других регионах страны», — сказал он.
Для развития территорий в регионе используются механизмы всего комплекса национальных проектов. Это одна из лучших региональных практик в стране, ведь все нацпроекты работают на один результат, на повышение качества жизни людей, подчеркнул замглавы Минстроя РФ.
«Вопрос развития жилищного строительства, а также сопутствующая этой теме проблематика обеспечения земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, необходимой инфраструктурой, актуальна абсолютно для всех регионов», — заявил Андрей Шевченко.
Комитет предложил включить в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области» рекомендацию правительству РФ: рассмотреть при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов вопрос о выделении средств Тюменской области на софинансирование строительства улиц в квартале Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — река Тура в Тюмени.
Александр Моор тепло поблагодарил сенаторов за постоянную и активную поддержку региона.