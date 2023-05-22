Доступность жилья в Тюменской области выше, чем в других регионах

«Команда Тюменской области во главе с губернатором участвует во всех наших программах. Первые инфраструктурные облигации использовались в Тюменской области. Новые подходы к формированию качественной городской среды — в Тюменской области. План национального проекта „Жилье и городская среда“ в этом регионе перевыполнен более чем в полтора раза. А самое главное — доступность жилья в Тюменской области продолжает оставаться выше, чем в других регионах страны», — сказал он.