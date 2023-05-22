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Дети открыли купальный сезон в фонтане на Войновке в Тюмени. Фото

22 мая 2023, 13:46
Фото: Скрин паблика "ЧС Тюмень"

Из-за тёплой погоды тюменские дети бегут к фонтанам

В областной столице 22 мая дети открыли «купальный сезон в фонтанах». По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», на Войновке окунулись в воду двое тюменцев.

Горожане отмечают, что в СССР дети купались в фонтанах постоянно.

«Что творится на Войновке. Детей вообще ничему не учат?», - отметил один из подписчиков паблика «ЧС Тюмень».
«Сами-то детьми были, не плескались в каждой луже? Если что купальный сезон уже в Тюмени открыт», - сообщил тюменец Александр Парамонов.

Ранее «Наш город» отметил, что в Тюмени открыли купальный сезон, скоро в городе будет + 30 градусов.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Купание#Александр Мязин
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