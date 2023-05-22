Дети открыли купальный сезон в фонтане на Войновке в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Горожане отмечают, что в СССР дети купались в фонтанах постоянно.
«Что творится на Войновке. Детей вообще ничему не учат?», - отметил один из подписчиков паблика «ЧС Тюмень».
«Сами-то детьми были, не плескались в каждой луже? Если что купальный сезон уже в Тюмени открыт», - сообщил тюменец Александр Парамонов.
Ранее «Наш город» отметил, что в Тюмени открыли купальный сезон, скоро в городе будет + 30 градусов.