Депутаты Тюменской областной Думы обсудили развитие потребительского рынка

За 2022 год в Тюменской области проведено 706 специализированных продовольственных ярмарок и ярмарок выходного дня, где реализовано 737,48 тонн продукции на общую сумму 189,1 млн рублей. Участниками ярмарок представлен широкий ассортимент молочной, мясной, рыбной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, дикоросов, меда, картофеля и овощей. В Тюмени был проведён ежегодный Фестиваль фермерской еды «СВОЕ», в котором приняли участие 94 товаропроизводителя, из них 74 товаропроизводителя — это фермерские и личные подсобные хозяйства и 20 мастеров от ТРОО «Гильдия мастеров современных и народных ремёсел». Фестивальную площадку посетило свыше 47 тысяч граждан. Товарооборот составил 9,52 млн рублей.