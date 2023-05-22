Депутаты Тюменской областной Думы обсудили развитие потребительского рынка

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
По вопросу отчитывалась Мария Трофимова, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Она сообщила, что по итогам 2022 года план по количеству объектов потребительского рынка был выполнен на 101,1%, однако по категории оборота розничной торговли в расчете на душу населения процент исполнения составил — 98,2%. По расчетам на 2023 год планируется увеличение по каждому из показателей.
«В областном бюджете на реализацию программы по развитию потребительского рынка и защиты прав потребителей запланированы ассигнования в сумме более 52,1 миллиона рублей.уточненные плановые значения составляют 59,4 миллиона. Фактическое финансирование мероприятий программы в 2022 году составило 58,9 миллиона рублей», — сообщила Мария Трофимова.
Председатель комиссии Владимир Ковин подчеркнул, что одно из основных направлений программы — это еще и привлечение инвесторов к строительству логистических центров. Это необходимо для аккумулирования производимой продовольственной продукции, ее переработки и реализации предприятиям розничной торговли, организациям социальной сферы.
«Организациями и индивидуальными предпринимателями за 2022 год доставлено 3 063,65 тонн товаров первой необходимости в 247 труднодоступных населённых пунктов области. По данным органов местного самоуправления причиной неполного освоения средств, выделенных муниципальным образованиям, является тот факт, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие доставку товаров в труднодоступные территории, не в полном объеме представили документы, подтверждающие их фактические расходы», — объяснила докладчик.
Также в области было оказано содействие организации и проведению ярмарок на территории муниципальных образований. B ярмарках, которые проводились в муниципалитетах региона принимали участие сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Наряду с крупными предприятиями активное участие в ярмарках принимают малые формы хозяйствования.
«Выделяются субвенции, они направляются на поддержку труднодоступных территорий — на возмещение части расходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку товаров первой необходимости и оказывающим социально значимые виды бытовых услуг в этих населенных пунктах», — отмечает Ковин.
За 2022 год в Тюменской области проведено 706 специализированных продовольственных ярмарок и ярмарок выходного дня, где реализовано 737,48 тонн продукции на общую сумму 189,1 млн рублей. Участниками ярмарок представлен широкий ассортимент молочной, мясной, рыбной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, дикоросов, меда, картофеля и овощей. В Тюмени был проведён ежегодный Фестиваль фермерской еды «СВОЕ», в котором приняли участие 94 товаропроизводителя, из них 74 товаропроизводителя — это фермерские и личные подсобные хозяйства и 20 мастеров от ТРОО «Гильдия мастеров современных и народных ремёсел». Фестивальную площадку посетило свыше 47 тысяч граждан. Товарооборот составил 9,52 млн рублей.
Владимир Ковин подчеркнул важность оказания поддержки местных предпринимателей, в частности, в сельской местности.
«Развитие сельской инфраструктуры особенно важно для создания у сельского населения дальнейшей перспективы жизни на этих территориях. Тем самым мы решаем главный вопрос — закрепление молодежи в сельской местности. А это специалисты в разных сферах деятельности, что также немаловажно», — уверен народный избранник.
Особое внимание было уделено надзору в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. За 2022 год проведено 337 выездных оценок на 501 объекте в отношении 208 юридических лиц, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции.
В результате было возбуждено 79 административных производств, вынесено 722 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Проверке подвергалась и пищевая продукция. По результатам проведенных лабораторных исследований было выявлено несоответствие: -
На содержание антибиотиков и по вирусологическим показателям (содержание ГМО, ГММ) образцов пищевых продуктов, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов, не было выявлено.