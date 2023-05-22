Депутат ГД Нилов прокомментировал преложение о 6-дневной рабочей неделе для россиян

Предложение о продлении рабочей недели поступило от Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Представители организации обратились к главе Минтруда Антону Котякову. При этом они подчеркнули, что данная мера направлена на содействие в реализации поставленных государством задач на 2023 год – достичь прорыва в области промышленности и высоких технологий, а также укрепить экономический суверенитет страны и уменьшить степень зависимости от зарубежных институтов.