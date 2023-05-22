Депутат ГД Нилов прокомментировал преложение о 6-дневной рабочей неделе для россиян

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Как сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на депутата Нилова, в государстве в усиленном режиме функционируют предприятия непрерывного цикла, где по законодательству предусмотрена работа в несколько смен и без выходных. Всякие дополнительные меры регулирования здесь будет неуместными.
Также парламентарий напомнил, что протяжении нескольких лет не утихают разговоры о введении четырехдневки для россиян. При этом второй формат депутат считает более перспективным. Главное, чтобы не упала производительность труда и зарплата сотрудников.
Нилов добавил, что снижать длительность трудовой недели нужно постепенно. На рынке должен установить нужный баланс естественным путем, без лишнего вмешательства.
Предложение о продлении рабочей недели поступило от Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Представители организации обратились к главе Минтруда Антону Котякову. При этом они подчеркнули, что данная мера направлена на содействие в реализации поставленных государством задач на 2023 год – достичь прорыва в области промышленности и высоких технологий, а также укрепить экономический суверенитет страны и уменьшить степень зависимости от зарубежных институтов.