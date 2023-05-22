Будет пожар: тюменцы требуют от чиновников очистить пруд Утиный от сухого камыша

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
«Пруд зарос камышом, цветет и воняет. В 2022 году, с началом сезона тополиного пуха, загорелся весь камыш, сгорели утки с утятами. В этом году половина озера стоит в сухом камыше. Чего ожидать в июне, после того, как полетит пух — неизвестно. Это уже не просто прихоть, это мольба, чтобы предотвратить возможные новые возгорания», — отметили тюменцы.
По словам местных жителей, в управу Ленинского округа уже были написаны несколько обращений по данному поводу. Однако, на данный момент ответных действий на них не последовало.
«К этому пруду приходят много людей: купаются дети, загорают местные жители, зимой — каток и горки. Но с каждым годом пруд мельчает, всё больше зарастает и засоряется», — посетовали горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в пруду Утином, во время отбора проб воды, специалисты Роспотребнадзора обнаружили яйца токсокаров (паразитов). В водоеме было запрещено купаться.