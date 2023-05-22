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Будет пожар: тюменцы требуют от чиновников очистить пруд Утиный от сухого камыша

22 мая 2023, 05:14
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы требуют от чиновников очистить пруд Утиный от сухого камыша

Жители Тюмени требуют от городских властей привести в порядок пруд Утиный. По словам горожан, водоем ни разу никто не чистил за последние 20 лет.
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Тюмень
«Пруд зарос камышом, цветет и воняет. В 2022 году, с началом сезона тополиного пуха, загорелся весь камыш, сгорели утки с утятами. В этом году половина озера стоит в сухом камыше. Чего ожидать в июне, после того, как полетит пух — неизвестно. Это уже не просто прихоть, это мольба, чтобы предотвратить возможные новые возгорания», — отметили тюменцы.

По словам местных жителей, в управу Ленинского округа уже были написаны несколько обращений по данному поводу. Однако, на данный момент ответных действий на них не последовало.

«К этому пруду приходят много людей: купаются дети, загорают местные жители, зимой — каток и горки. Но с каждым годом пруд мельчает, всё больше зарастает и засоряется», — посетовали горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в пруду Утином, во время отбора проб воды, специалисты Роспотребнадзора обнаружили яйца токсокаров (паразитов). В водоеме было запрещено купаться.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Водоемы#Пруд Утиный#Тюмень#Тюменская область
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