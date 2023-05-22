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Бетономешалка загорелась около Тюмени на Московском тракте. Видео

22 мая 2023, 11:31
Фото: Скрин "Авто Тюмень. ДТП"

На Московском тракте загорелась бетономешалка. Видео

По данным подписчиков паблика «Авто Тюмень. ДТП» на 5-ом км Московского тракта загорелась бетономешалка. Пожар произошел в районе двигателя, ущерб от ДТП значительный, сообщает МЧС Тюменской области.

На помощь поспешил водитель манипулятора. Пострадавших нет, но машине нанесёт значительный ущерб. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

«Для тушения пожара прибыли 2 единицы пожарной техники», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе МЧС.

На прошлой неделе в Тюмени на Западносибирской загорелся рейсовый автобус №54. Все пассажиры выбежали из транспортного средства, возникла небольшая пробка. Об ущербе ничего не сообщалось.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Александр Мязин
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