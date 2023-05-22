Бетономешалка загорелась около Тюмени на Московском тракте. Видео

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
На помощь поспешил водитель манипулятора. Пострадавших нет, но машине нанесёт значительный ущерб. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
«Для тушения пожара прибыли 2 единицы пожарной техники», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе МЧС.
На прошлой неделе в Тюмени на Западносибирской загорелся рейсовый автобус №54. Все пассажиры выбежали из транспортного средства, возникла небольшая пробка. Об ущербе ничего не сообщалось.