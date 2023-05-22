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Published Сегодня, 13:09

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Беспилотники под ударом: в Тюменской области запретят полеты БПЛА

22 мая 2023, 13:09
Фото: 1MI

В Тюменской области тоже запретят летать дронам

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области подготовил запрет на полёты беспилотников в регионе. Ограничение будет действовать до снятия режима готовности из-за проведения СВО, сообщается в проекте постановления.

Исключения касаются БПЛА, которые работают по заказу федеральных и региональных властей (с компаниями должен быть заключён договор).

«Запретить использование беспилотных воздушных судов в Тюменской области. Запрет устанавливается до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного указом президента Российской Федерации», — отмечается в проекте постановления.

Сейчас в Тюменской области действует базовый уровень готовности из-за проведения СВО.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала мая десятки тюменцев получили сообщения от УМВД по Тюменской области с просьбой воздержаться от запусков дронов.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#БПЛА#Безопасность#Законы
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