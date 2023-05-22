Беспилотники под ударом: в Тюменской области запретят полеты БПЛА

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Исключения касаются БПЛА, которые работают по заказу федеральных и региональных властей (с компаниями должен быть заключён договор).
«Запретить использование беспилотных воздушных судов в Тюменской области. Запрет устанавливается до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного указом президента Российской Федерации», — отмечается в проекте постановления.
Сейчас в Тюменской области действует базовый уровень готовности из-за проведения СВО.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала мая десятки тюменцев получили сообщения от УМВД по Тюменской области с просьбой воздержаться от запусков дронов.