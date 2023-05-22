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50-летний мужчина погиб во время пожара в Голышмановском районе

22 мая 2023, 16:48
Фото: МЧС

В тюменской деревне во время пожара погиб 50-летний мужчина

Житель тюменской деревни Одина Голышмановского района погиб во время пожара. Трагедия произошла в одной из квартир дома сегодня около шести часов вечера.
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Тюмень

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 17:52. На место происшествия были направлены 11 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны огонь уже охватил квартиру полностью. Также загорелись надворные постройки. Общая площадь пожара составила 21 квадратный метр.

К сожалению, во время пожара погиб мужчина 1973 года рождения.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. сообщили в МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем на улице Холодильной, 22, произошел пожар в двухэтажном нежилом доме. Сутками ранее возгорание произошло в соседнем строении по адресу Холодильная, 26.

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