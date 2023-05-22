50-летний мужчина погиб во время пожара в Голышмановском районе

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 17:52. На место происшествия были направлены 11 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны огонь уже охватил квартиру полностью. Также загорелись надворные постройки. Общая площадь пожара составила 21 квадратный метр.
К сожалению, во время пожара погиб мужчина 1973 года рождения.
По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. сообщили в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем на улице Холодильной, 22, произошел пожар в двухэтажном нежилом доме. Сутками ранее возгорание произошло в соседнем строении по адресу Холодильная, 26.