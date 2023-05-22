50-летний мужчина погиб во время пожара в Голышмановском районе

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 17:52. На место происшествия были направлены 11 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны огонь уже охватил квартиру полностью. Также загорелись надворные постройки. Общая площадь пожара составила 21 квадратный метр.