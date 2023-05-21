Власти Тюмени выставили на продажу за 15 тысяч рублей земельный участок на Камчатской

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В документах указано, что на земельном участке разрешено строительство многоэтажных и среднеэтажных домов, детских садов и школ, учреждений здравоохранения, общежитий, паркингов, заведений общепита. Также разрешается обустройство парков и скверов, площадок для занятий спортом и т. д.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 27 июня. Подведение итогов запланировано на 3 июля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в рамках реализации программы комплексного развития территорий снесут порядка 10 многоквартирных домов в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская.