nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Изображение материала

Власти Тюмени выставили на продажу за 15 тысяч рублей земельный участок на Камчатской

21 мая 2023, 12:08

В Тюмени на торги за 15 тысяч рублей выставили земельный участок на Камчатской

Тюменские власти выставили на торги земельный участок площадью 49,6 гектаров на улице Камчатской. Начальная цена лота — 15 тысяч 129 рублей, шаг аукциона — 15 тысяч 129 рублей. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС «Торги».
Сюжет
Тюмень

В документах указано, что на земельном участке разрешено строительство многоэтажных и среднеэтажных домов, детских садов и школ, учреждений здравоохранения, общежитий, паркингов, заведений общепита. Также разрешается обустройство парков и скверов, площадок для занятий спортом и т. д.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 27 июня. Подведение итогов запланировано на 3 июля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в рамках реализации программы комплексного развития территорий снесут порядка 10 многоквартирных домов в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская.

 

Читайте также:
В Тюмени построят дорогу за счет горожанВ центре Тюмени снесут многоквартирные дома и гаражи из-за реализации программы КРТГлава Тюмени распорядился снести 150 жилых домов
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Торги#Земельные участки#КРТ#Реновация#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюменской области мелеют реки. Виноват Китай?
Вчера, 10:25
Максимальный уровень пожарной опасности введен в Тюменской области
Сегодня, 04:32
Неизвестная женщина пыталась увести двух девочек с детской площадки в Тюмени. Видео
Сегодня, 04:09
В Тюменской области выбрали нового уполномоченного по правам человека
Вчера, 05:54
Сирота обвинил тюменских чиновников в бездействии
Вчера, 08:41
На нужды губернатора Моора потратили 20 миллионов рублей. На что пошли деньги?
Вчера, 11:50