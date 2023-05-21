Власти Тюмени выставили на продажу за 15 тысяч рублей земельный участок на Камчатской

В документах указано, что на земельном участке разрешено строительство многоэтажных и среднеэтажных домов, детских садов и школ, учреждений здравоохранения, общежитий, паркингов, заведений общепита. Также разрешается обустройство парков и скверов, площадок для занятий спортом и т. д.