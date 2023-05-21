В центре Тюмени горит двухэтажный аварийный дом. Видео

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В доме никто не живет с декабря 2022 года — в конце прошлого года все жильцы, восемь семей, были расселены из аварийного здания. Шесть семей получили новые квартиры, ранее они проживали в доме по договору социального найма. Еще двум семьям, собственникам квартир, перечислены денежные средства.
О причинах пожара не сообщается, официальные комментарии МЧС ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в апреле пожар произошел в доме на пересечении улиц Холодильной и Харьковской — по улице Холодильной, 20.