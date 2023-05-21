nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Изображение материала

В центре Тюмени горит двухэтажный аварийный дом. Видео

21 мая 2023, 15:07
Фото: ЧС Тюмень

В центре Тюмени горит двухэтажный дом

В Тюмени на улице Холодильной, 26, горит двухэтажный деревянный дом. На месте происшествия уже работает пожарная служба.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

В доме никто не живет с декабря 2022 года — в конце прошлого года все жильцы, восемь семей, были расселены из аварийного здания. Шесть семей получили новые квартиры, ранее они проживали в доме по договору социального найма. Еще двум семьям, собственникам квартир, перечислены денежные средства.

О причинах пожара не сообщается, официальные комментарии МЧС ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в апреле пожар произошел в доме на пересечении улиц Холодильной и Харьковской — по улице Холодильной, 20.

 

 

Читайте также:
Пожар произошел в деревянном доме на улице Холодильной в Тюмени. ФотоВ Тобольском районе горит лес рядом с селом Малая Зоркальцева14 ландшафтных пожаров потушили за сутки в Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
В Тюменской области мелеют реки. Виноват Китай?
Вчера, 10:25
Максимальный уровень пожарной опасности введен в Тюменской области
Сегодня, 04:32
Неизвестная женщина пыталась увести двух девочек с детской площадки в Тюмени. Видео
Сегодня, 04:09
В Тюменской области выбрали нового уполномоченного по правам человека
Вчера, 05:54
Сирота обвинил тюменских чиновников в бездействии
Вчера, 08:41
На нужды губернатора Моора потратили 20 миллионов рублей. На что пошли деньги?
Вчера, 11:50