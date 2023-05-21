В Тобольском районе горит лес рядом с селом Малая Зоркальцева

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
По данным сервиса «Карта пожаров», горит лес недалеко от села Малая Зоркальцева. Также очаги возгорания действуют в Упоровском, Вагайском, Аромашевском, Абатском, Сорокинском, Нижнетавдинском районах, в Тюменском городском округе.
По последним данным, на территории Тюменской области зарегистрированы 8 ландшафтных и 7 лесных пожаров. Общая площадь — более 800 гектаров.
Ранее «Наш Город» писал, что за последний сутки на территории региона ликвидировали 14 природных и два лесных пожара.