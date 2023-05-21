nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Изображение материала

В Тобольском районе горит лес рядом с селом Малая Зоркальцева

21 мая 2023, 10:59
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тобольском районе горит лес рядом с деревней

Очередной пожар произошел в Тобольском районе. По словам очевидцев, дым от очага возгорания виден за несколько километров.
Сюжет
Тюмень
Видео: Типичный Тобольск

По данным сервиса «Карта пожаров», горит лес недалеко от села Малая Зоркальцева. Также очаги возгорания действуют в Упоровском, Вагайском, Аромашевском, Абатском, Сорокинском, Нижнетавдинском районах, в Тюменском городском округе.

По последним данным, на территории Тюменской области зарегистрированы 8 ландшафтных и 7 лесных пожаров. Общая площадь — более 800 гектаров.

Ранее «Наш Город» писал, что за последний сутки на территории региона ликвидировали 14 природных и два лесных пожара. 

 

Читайте также:
14 ландшафтных пожаров потушили за сутки в Тюменской областиМаксимальный уровень пожарной опасности введен в Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
В Тюменской области мелеют реки. Виноват Китай?
Вчера, 10:25
Максимальный уровень пожарной опасности введен в Тюменской области
Сегодня, 04:32
Неизвестная женщина пыталась увести двух девочек с детской площадки в Тюмени. Видео
Сегодня, 04:09
В Тюменской области выбрали нового уполномоченного по правам человека
Вчера, 05:54
Сирота обвинил тюменских чиновников в бездействии
Вчера, 08:41
На нужды губернатора Моора потратили 20 миллионов рублей. На что пошли деньги?
Вчера, 11:50