В Тобольском районе горит лес рядом с селом Малая Зоркальцева

По данным сервиса «Карта пожаров», горит лес недалеко от села Малая Зоркальцева. Также очаги возгорания действуют в Упоровском, Вагайском, Аромашевском, Абатском, Сорокинском, Нижнетавдинском районах, в Тюменском городском округе.