В День памяти жертв СПИДа тюменцев приглашают пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию

С начала эпидемии от болезней, связанных со СПИДом, во всем мире умерли более 40 миллионов человек. Благодаря новым лекарствам, сегодня ВИЧ-инфекция не обязательно заканчивается смертельным исходом, а стала контролируемым хроническим заболеванием. Но в этот день люди всего мира объединяются, чтобы поддержать людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, заставить задуматься о том, что инфекция может коснуться каждого.