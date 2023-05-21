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Posted 21 мая 12:28

Published 21 мая 12:28

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

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В День памяти жертв СПИДа тюменцев приглашают пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию

21 мая 2023, 12:28
Фото: 1MI
Сегодня, 21 мая, во всем мире отмечается день памяти людей, умерших от СПИДа. В связи с этим Тюменский Центр профилактики и борьбы со СПИД приглашает жителей города принять участие в тематических акциях и пройти тестирование на ВИЧ, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

С начала эпидемии от болезней, связанных со СПИДом, во всем мире умерли более 40 миллионов человек. Благодаря новым лекарствам, сегодня ВИЧ-инфекция не обязательно заканчивается смертельным исходом, а стала контролируемым хроническим заболеванием. Но в этот день люди всего мира объединяются, чтобы поддержать людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, заставить задуматься о том, что инфекция может коснуться каждого.

В этот день в Тюмени на Цветном бульваре с 14 до 18 часов Центр СПИД совместно с Региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики, движением «Волонтеры-медики» проводит информационную акцию «Моя жизнь — моя ответственность!».

В программе: экспресс-тестирование на ВИЧ, обследование состояния миокарда на кардиовизоре, измерение уровня артериального давления, анализ состава массы тела. Кроме того, любой человек, столкнувшийся со смертью близкого от СПИД, может в память об этом поучаствовать в создании квилта (стеганного полотна).

В 2022 году 68,7% всех новых случаев ВИЧ-инфекции — это тюменцы от 30 до 50 лет. Чтобы снизить уровень заболеваемости, на предприятиях региона специалисты Центра проводят акции с индивидуальным консультированием, анонимным экспресс-тестированием. Только в этом месяце свой ВИЧ-статус прямо на рабочих местах смогли узнать несколько сотен жителей Тюменской области.

«18 мая мы вместе с представителями работодателей крупных предприятий Тюменской области и профсоюзов на круглом столе обсудили стратегию проведения профилактических мероприятий на рабочих местах», — отметил Владимир Романов, главный врач тюменского «Центра профилактики и борьбы со СПИД».

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