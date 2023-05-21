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В аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 28-летний пассажир Mercedes

21 мая 2023, 17:12
Фото: ГИБДД

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Один человек погиб и трое получили ранения в жутком дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

На 135-м километре автодороги в Ярковском районе в дорожное ограждение врезался Mercedes. После удара иномарку отбросило в кювет.

В результате аварии погиб 28-летний пассажир легкового автомобиля, водитель и еще двое пассажиров были госпитализированы в больницу с травмами, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с участием грузовика и кроссовера Volkswagen. В ДТП погиб 63-летний водитель иномарки, житель Республики Хакасия.

 

 

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