Тюменцы разбирают на лето путевки в Санкт-Петербург

Также в список самых востребованных летних направлений в этом году у тюменцев вошли Москва и Адлер — на долю этих городов приходится 9,2 и 7,7% заказов, село рядом с Сочи Эсто-Садок (3,9% заказов) и Калининград (3,7% заказов), пишет РБК Тюмень.