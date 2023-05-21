Тюменцы разбирают на лето путевки в Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По данным аналитиков OneTwoTrip, стоимость проживания в отелях и гостиницах Санкт-Петербурга начинается от 2,5 тысячи рублей за ночь.
Также в список самых востребованных летних направлений в этом году у тюменцев вошли Москва и Адлер — на долю этих городов приходится 9,2 и 7,7% заказов, село рядом с Сочи Эсто-Садок (3,9% заказов) и Калининград (3,7% заказов), пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что с 3 июня из Тюмени откроются прямые вылеты в Бодрум (Турция). Полеты будут выполняться каждый субботу.