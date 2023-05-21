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Тюменцы разбирают на лето путевки в Санкт-Петербург

21 мая 2023, 11:43
Фото: 1MI

Тюменцы бронируют на лето отели в Санкт-Петербурге и Москве

Санкт-Петербург попал в число самый популярных летних направлений по России у жителей Тюмени. На лето жители областной столицы уже оформили в отели и гостиницы культурной столицы России 20,7%.
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Тюмень

 

По данным аналитиков OneTwoTrip, стоимость проживания в отелях и гостиницах Санкт-Петербурга начинается от 2,5 тысячи рублей за ночь.

Также в список самых востребованных летних направлений в этом году у тюменцев вошли Москва и Адлер — на долю этих городов приходится 9,2 и 7,7% заказов, село рядом с Сочи Эсто-Садок (3,9% заказов) и Калининград (3,7% заказов), пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что с 3 июня из Тюмени откроются прямые вылеты в Бодрум (Турция). Полеты будут выполняться каждый субботу.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Отпуск#Летний отдых#Тюмень#Тюменская область
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