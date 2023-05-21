Труп местного предпринимателя обнаружили в бане в деревне Ачиры. Его могли убить

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
«Он был хорошим, спокойным человеком, не пил, с криминалом дел не имел, занимался продуктами», — говорят очевидцы.
Селяне отмечают, что труп лежит в бане, а полиция до сих пор не выехала. При этом на улице стоит жаркая погода.
Между тем, по информации источника в правоохранительных органах, раскрывать по горячим следам преступление в Ачирах не торопятся потому, что это обычное самоубийство, передает тг-канал Инсайт Тобольск.
«Человек написал предсмертную записку, взял ружье и пошел в баню. Там и лежит и ружье рядом и записку нашли», — сообщил источник.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени полиция устанавливает личность женщины, пытавшейся увести с детской площадки в ЖК «Ново-Патрушево» двух девочек. По словам очевидцев, данная женщина проживает в этом районе и страдает от психического расстройства.