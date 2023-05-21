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Труп местного предпринимателя обнаружили в бане в деревне Ачиры. Его могли убить

21 мая 2023, 08:14

В деревне Ачиры Тобольского района в бане обнаружили труп местного предпринимателя

Жители тюменского Заболотья обвиняют местную полицию в бездействии. По словам селян, в деревне Ачиры произошло убийство. В бане одного из домов был найден мертвым местный предприниматель.
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Тюмень
«Он был хорошим, спокойным человеком, не пил, с криминалом дел не имел, занимался продуктами», — говорят очевидцы.

Селяне отмечают, что труп лежит в бане, а полиция до сих пор не выехала. При этом на улице стоит жаркая погода.

Между тем, по информации источника в правоохранительных органах, раскрывать по горячим следам преступление в Ачирах не торопятся потому, что это обычное самоубийство, передает тг-канал Инсайт Тобольск.

«Человек написал предсмертную записку, взял ружье и пошел в баню. Там и лежит и ружье рядом и записку нашли», — сообщил источник.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени полиция устанавливает личность женщины, пытавшейся увести с детской площадки в ЖК «Ново-Патрушево» двух девочек. По словам очевидцев, данная женщина проживает в этом районе и страдает от психического расстройства.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Убийство#Суициды#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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