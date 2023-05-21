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Шесть человек пострадали в ДТП в тюменском селе. Видео

21 мая 2023, 06:07
Фото: ГИБДД

6 человек пострадали в ДТП в Тюменской области

Шесть человек получили травмы в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне в селе Упорово. Здесь столкнулись Lifan и Niva.
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Тюмень

По предварительным данным, водитель 42-летний водитель Lifan, житель Курганской области, нарушил правила очередности проезда. В результате аварии травмы получили шесть человек — четверо пассажиров, водитель Lifan и 45-летний житель Упорово, водитель Niva, сообщили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в результате столкновения КамАЗа и кроссовера, погиб человек. Еще двое получили серьезные травмы.

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