Шесть человек пострадали в ДТП в тюменском селе. Видео

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
По предварительным данным, водитель 42-летний водитель Lifan, житель Курганской области, нарушил правила очередности проезда. В результате аварии травмы получили шесть человек — четверо пассажиров, водитель Lifan и 45-летний житель Упорово, водитель Niva, сообщили в ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в результате столкновения КамАЗа и кроссовера, погиб человек. Еще двое получили серьезные травмы.