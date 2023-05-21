Сервис по велошерингу приостановил работу в Тюмени

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
«Нет программного обеспечения, нет приложения, нет возможности выставить велосипеды. Нет доступа к базе пользователей. Нет возможности продолжить работу. Наше желание продолжить работу не было услышано франчайзи», — сообщили представили Lucki Bike на официальной странице в ВК.
По словам сотрудников компании, переговоры с франчайзи уже идут второй месяц. Тюменские представители намерены подавать судебный иск.
«Дальнейшая судьба велошеринга Лаки Байк в городе Тюмень напрямую зависит от решения суда. Не уверены, что ситуация разрешится в этом сезоне, но будем на это надеяться», — отметили в Lucki Bike.
Между тем, тюменцы, которые ранее пользовались услугой велошеринга в Lucki Bike, теперь задаются вопросом — как вернуть деньги, которые были на счете. Пока ответа на данный вопрос нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени и в Тобольске в начале апреля был открыт сезон проката самокатов. Стоимость проката в этом году выше, чем годом ранее — старт стоит 45 рублей, 1 минута — 6 рублей, день — порядка 900 рублей.