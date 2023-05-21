nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Изображение материала

Сервис по велошерингу приостановил работу в Тюмени

21 мая 2023, 07:33

Сервис по велошерингу прекратил работу в Тюмени

Сервис по прокату велосипедов Lucki Bike приостановил работу в Тюмени. В компании пояснили, что причиной этому стало отключение франчайзи из Краснодара программного обеспечения — приложение исчезло из в AppStore и Google Play.
Сюжет
Тюмень
«Нет программного обеспечения, нет приложения, нет возможности выставить велосипеды. Нет доступа к базе пользователей. Нет возможности продолжить работу. Наше желание продолжить работу не было услышано франчайзи», — сообщили представили Lucki Bike на официальной странице в ВК.

По словам сотрудников компании, переговоры с франчайзи уже идут второй месяц. Тюменские представители намерены подавать судебный иск.

«Дальнейшая судьба велошеринга Лаки Байк в городе Тюмень напрямую зависит от решения суда. Не уверены, что ситуация разрешится в этом сезоне, но будем на это надеяться», — отметили в Lucki Bike.

Между тем, тюменцы, которые ранее пользовались услугой велошеринга в Lucki Bike, теперь задаются вопросом — как вернуть деньги, которые были на счете. Пока ответа на данный вопрос нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени и в Тобольске в начале апреля был открыт сезон проката самокатов. Стоимость проката в этом году выше, чем годом ранее — старт стоит 45 рублей, 1 минута — 6 рублей, день — порядка 900 рублей.

Читайте также:
В Тюмени работают «старые» электросамокаты из Москвы. СкринВ Гилевской роще обновили 14 км разметки для пешеходных и велосипедных дорожек. Фото
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Велосипеды#Велосипедист#Велодорожки#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюменской области мелеют реки. Виноват Китай?
Вчера, 10:25
Максимальный уровень пожарной опасности введен в Тюменской области
Сегодня, 04:32
Неизвестная женщина пыталась увести двух девочек с детской площадки в Тюмени. Видео
Сегодня, 04:09
В Тюменской области выбрали нового уполномоченного по правам человека
Вчера, 05:54
Сирота обвинил тюменских чиновников в бездействии
Вчера, 08:41
На нужды губернатора Моора потратили 20 миллионов рублей. На что пошли деньги?
Вчера, 11:50