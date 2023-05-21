Пожар в доме на Холодильной ликвидировали. Пострадавших нет

«Интерес — это наше все, огонь это красиво и интересна сама ситуация, посмотреть на процесс тушения, снять видео, загрузить видео, поделиться с друзьями лучшими кадрами. Но это очень опасно. Кроме того, столпотворение мешает сотрудникам координироваться, перемещаться, тянуть магистрали, переносить лестницы. Неужели нет сигнальной ленты, и штата сотрудников, которые бы пресекали данные действия?» — возмутились тюменцы.