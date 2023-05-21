Пожар в доме на Холодильной ликвидировали. Пострадавших нет

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
На место происшествия были направлены пять единиц техники и семнадцать сотрудников пожарно-спасательных подразделений областной столицы.
Тюменским пожарным удалось сдержать распространение огня и оперативно ликвидировать происшествие. Во время ЧП никто не пострадал, причина возникновения огня устанавливается, сообщили в МЧС.
Между тем, в социальных сетях горожане высказывают свое недовольство работой пожарных служб. По словам очевидцев, место возгорания не оцеплено должным образом — на расстоянии, минимальном от пламени, находились дети, наблюдающие за пожаром.
«Интерес — это наше все, огонь это красиво и интересна сама ситуация, посмотреть на процесс тушения, снять видео, загрузить видео, поделиться с друзьями лучшими кадрами. Но это очень опасно. Кроме того, столпотворение мешает сотрудникам координироваться, перемещаться, тянуть магистрали, переносить лестницы. Неужели нет сигнальной ленты, и штата сотрудников, которые бы пресекали данные действия?» — возмутились тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в апреле на Холодильной уже горел расселенный двухэтажный дом. Он располагался по адресу Холодильная, 20, — на пересечении с улицей Харьковской.