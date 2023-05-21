Полиция выясняет личность тюменки, пытавшейся выкрасть детей в «Ново-Патрушево»

Между тем, в городских чатах уже распространяется информация о том, что данная женщина местным жителям знакома — она живет в этом районе и страдает психическим расстройством. Ранее тюменка уже пыталась накормить соседей пельменями, напоить молоком. Также, по сообщениям местных жителей, эта же женщина была замечена в поджоге почтовых ящиков в одном из подъездов дома.