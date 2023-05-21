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Полиция выясняет личность тюменки, пытавшейся выкрасть детей в «Ново-Патрушево»

21 мая 2023, 07:00
Фото: 1MI

Женщину, пытавшуюся увести двух девочек с детской площадки, ищет тюменская полиция

Стали известны подробности инцидента, произошедшего в пятницу вечером на детской площадке одного из домов в ЖК «Ново-Патрушево». По словам очевидцев, женщина пыталась увести с собой двух девочек.
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Дети

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили и отметили, что накануне в полицию было подано заявление родителями одного из детей.

«В настоящее время личность женщины устанавливается. Проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка», — сообщили в УМВД.

Между тем, в городских чатах уже распространяется информация о том, что данная женщина местным жителям знакома — она живет в этом районе и страдает психическим расстройством. Ранее тюменка уже пыталась накормить соседей пельменями, напоить молоком. Также, по сообщениям местных жителей, эта же женщина была замечена в поджоге почтовых ящиков в одном из подъездов дома.

«Наш Город» писал, что в Тюменской области 63-летнего педагога Омутинской школы, обвиняемого в педофилии, отправили на лечение в Областную клиническую психиатрическую больницу.

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