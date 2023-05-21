Полиция выясняет личность тюменки, пытавшейся выкрасть детей в «Ново-Патрушево»

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В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили и отметили, что накануне в полицию было подано заявление родителями одного из детей.
«В настоящее время личность женщины устанавливается. Проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка», — сообщили в УМВД.
Между тем, в городских чатах уже распространяется информация о том, что данная женщина местным жителям знакома — она живет в этом районе и страдает психическим расстройством. Ранее тюменка уже пыталась накормить соседей пельменями, напоить молоком. Также, по сообщениям местных жителей, эта же женщина была замечена в поджоге почтовых ящиков в одном из подъездов дома.
«Наш Город» писал, что в Тюменской области 63-летнего педагога Омутинской школы, обвиняемого в педофилии, отправили на лечение в Областную клиническую психиатрическую больницу.