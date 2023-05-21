Неизвестная женщина пыталась увести двух девочек с детской площадки в Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Перед этим она угощала играющих там ребят конфетами. Совершить задуманное ей помешали местные жители.
«Родители, хочу рассказать ситуацию, которой стала свидетелем сегодня на нашей детской площадке. Живем на Посьета, 16. В районе 18:00 в пятницу женщина ходила и раздавала конфеты, подошла сначала ко мне с ребенком на качели, потом пошла по детям - было человек 5-7 девочек. И все взяли конфеты. Двух девочек она взяла под руки и пошла с ними, детей мы у нее отбили. Хорошо, что сегодня вот так все закончилось. Дети просто молча пошли за ней. Нужно проводить с детьми беседы, что брать ни в коем случае ничего нельзя у посторонних людей. Тем более, с ними куда-то идти», — сообщила в местном чате очевидица ЧП.
По ловам очевидцев, женщина была не одна — с мужчиной. Последний, после привлечения внимания к себе со стороны неравнодушных горожан, сел в автомобиль и уехал.
В сообществе «НовоПатрушево — Соседи», сообщают, что никаких подробностей о случившемся нет.
«По данному инциденту неизвестно ничего, кроме сообщения, которое гуляет по всем группам. Нет сообщений от родителей девочек которых уводили, нет заявления в полицию, хотя это очень серьезное обвинение», — пишут тюменцы.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером на улице Попова, 7, стаффорд набросился на двух девушек. Хозяин собаки не смог отогнать его от тюменок.