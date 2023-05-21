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Неизвестная женщина пыталась увести двух девочек с детской площадки в Тюмени. Видео

21 мая 2023, 04:09
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестная женщина пыталась увести двух девочек с детской площадки

Странная ситуация произошла на днях во дворе одного из домов в ЖК «Ново-Патрушево». В Тюмени на улице Посьета, 16, неизвестная женщина пыталась увести с детской площадки двух девочек.
Сюжет
Тюмень
Видео: НовоПатрушево - Соседи

Перед этим она угощала играющих там ребят конфетами. Совершить задуманное ей помешали местные жители.

«Родители, хочу рассказать ситуацию, которой стала свидетелем сегодня на нашей детской площадке. Живем на Посьета, 16. В районе 18:00 в пятницу женщина ходила и раздавала конфеты, подошла сначала ко мне с ребенком на качели, потом пошла по детям - было человек 5-7 девочек. И все взяли конфеты. Двух девочек она взяла под руки и пошла с ними, детей мы у нее отбили. Хорошо, что сегодня вот так все закончилось. Дети просто молча пошли за ней. Нужно проводить с детьми беседы, что брать ни в коем случае ничего нельзя у посторонних людей. Тем более, с ними куда-то идти», — сообщила в местном чате очевидица ЧП.

По ловам очевидцев, женщина была не одна — с мужчиной. Последний, после привлечения внимания к себе со стороны неравнодушных горожан, сел в автомобиль и уехал.

В сообществе «НовоПатрушево — Соседи», сообщают, что никаких подробностей о случившемся нет.

«По данному инциденту неизвестно ничего, кроме сообщения, которое гуляет по всем группам. Нет сообщений от родителей девочек которых уводили, нет заявления в полицию, хотя это очень серьезное обвинение», — пишут тюменцы.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером на улице Попова, 7, стаффорд набросился на двух девушек. Хозяин собаки не смог отогнать его от тюменок.

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