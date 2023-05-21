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На тюменской трассе разбился сотрудник полиции

21 мая 2023, 05:00
Фото: Типичный Тобольск

На трассе Тюмень — Тобольск разбился сотрудник УМВД

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью на трассе Тюмень — Тобольск. Здесь с проезжей части в кювет слетел автомобиль Renault Duster.
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Тюмень

За рулем транспортного средства находился участковый УМВД. С различными травмами он был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает тг-канал Типичный Тобольск.

Полицейский получил серьезные ранения и в настоящее время находится в реанимации. Что послужило причиной аварии неизвестно. По неофициальной информации, участковый мог находиться в нетрезвом состоянии.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с участием большегруза и кроссовера. Водитель кроссовера погиб.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Общество#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюменская область#Тобольск
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