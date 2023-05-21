На тюменской трассе разбился сотрудник полиции

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За рулем транспортного средства находился участковый УМВД. С различными травмами он был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает тг-канал Типичный Тобольск.
Полицейский получил серьезные ранения и в настоящее время находится в реанимации. Что послужило причиной аварии неизвестно. По неофициальной информации, участковый мог находиться в нетрезвом состоянии.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с участием большегруза и кроссовера. Водитель кроссовера погиб.