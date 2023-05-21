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Максимальный уровень пожарной опасности введен в Тюменской области

21 мая 2023, 04:32
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

7 лесных пожаров действуют в Тюменской области. Карта

Семь лесных пожаров, в том числе шесть локализованных, действуют на территории Тюменской области по данным на утро 21 мая.
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Тюмень

Согласно сервису «Карта пожаров», возгорания зафиксированы в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Аромашевском районах.

За последние сутки в регионе произошло два новых лесных пожара, ликвидировано также два возгорания площадью 24 гектара.

По погодным условиям с 21 по 23 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском и Ярковском районах накануне вечером ввели максимальный уровень пожарной опасности по шкале Нестерова.

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