Максимальный уровень пожарной опасности введен в Тюменской области

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Согласно сервису «Карта пожаров», возгорания зафиксированы в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Аромашевском районах.
За последние сутки в регионе произошло два новых лесных пожара, ликвидировано также два возгорания площадью 24 гектара.
По погодным условиям с 21 по 23 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском и Ярковском районах накануне вечером ввели максимальный уровень пожарной опасности по шкале Нестерова.