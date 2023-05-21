Готовим купальники: 30-градусная жара ждет тюменцев на следующей неделе

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 22 мая, ночью термометры покажут +12.+25, днем до +26…+27. День пройдет при переменной облачности, скорость ветра составит 1,4-2,4 м/с. Во вторник и среду сохранится аналогичная погода: +13…+26 в светлое время суток, до +25…+28 в дневные часы.
В четверг, 25 мая, ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха составит +21…+27 ночью, +25…+26 днем, скорость ветра до 3,7 м/с.
Пятница, 26 мая, станет самым жарким днем на предстоящей неделе — к полудню воздух прогреется до +29…+30. В субботу и воскресенье термометры покажут +28.+29 в дневные часы и +21…+27 ночью.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области установлен пятый класс пожарной опасности. В регионе действует режим ЧС — запрещено посещение лесов и разведение открытого огня.