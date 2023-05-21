nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Изображение материала

Готовим купальники: 30-градусная жара ждет тюменцев на следующей неделе

21 мая 2023, 05:28
Фото: 1MI

На Тюмень идет 30-градусная жара и засуха

В Тюмень на следующей неделе придет 30-градусная жара. При этом осадков, в ближайшие семь ней на территории региона не ожидается.
Сюжет
Тюмень

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 22 мая, ночью термометры покажут +12.+25, днем до +26…+27. День пройдет при переменной облачности, скорость ветра составит 1,4-2,4 м/с. Во вторник и среду сохранится аналогичная погода: +13…+26 в светлое время суток, до +25…+28 в дневные часы.

В четверг, 25 мая, ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха составит +21…+27 ночью, +25…+26 днем, скорость ветра до 3,7 м/с.

Пятница, 26 мая, станет самым жарким днем на предстоящей неделе — к полудню воздух прогреется до +29…+30. В субботу и воскресенье термометры покажут +28.+29 в дневные часы и +21…+27 ночью.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области установлен пятый класс пожарной опасности. В регионе действует режим ЧС — запрещено посещение лесов и разведение открытого огня.

Читайте также:
Максимальный уровень пожарной опасности введен в Тюменской областиВ Тюменской области мелеют реки. Виноват Китай?
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюменской области мелеют реки. Виноват Китай?
Вчера, 10:25
Максимальный уровень пожарной опасности введен в Тюменской области
Сегодня, 04:32
Неизвестная женщина пыталась увести двух девочек с детской площадки в Тюмени. Видео
Сегодня, 04:09
В Тюменской области выбрали нового уполномоченного по правам человека
Вчера, 05:54
Сирота обвинил тюменских чиновников в бездействии
Вчера, 08:41
На нужды губернатора Моора потратили 20 миллионов рублей. На что пошли деньги?
Вчера, 11:50