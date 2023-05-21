Готовим купальники: 30-градусная жара ждет тюменцев на следующей неделе

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 22 мая, ночью термометры покажут +12.+25, днем до +26…+27. День пройдет при переменной облачности, скорость ветра составит 1,4-2,4 м/с. Во вторник и среду сохранится аналогичная погода: +13…+26 в светлое время суток, до +25…+28 в дневные часы.