Депутаты городской Думы поздравили тюменцев с Днем ТОС

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Чиновники активно поддерживают развитие ТОСов в областной столице, а также помогают их участникам с поиском места для собраний и консультируют по различным вопросам.
Органы территориального общественного самоуправления в Тюмени действуют уже более 25 лет. Всего в нашем городе насчитывается 58 ТОСов (2 из них появились в 2022 году). Они охватывают свыше 212 тысяч жителей и обеспечивают их взаимосвязь с администрацией, управами и другими структурами.
Отрадно, что с каждым годом число активистов органов ТОС увеличивается. Это подчеркивает желание земляков участвовать в жизни родного города. Тюменцы решают вопросы благоустройства, присоединяются к волонтерской деятельности, инициируют патриотические и спортивные мероприятия, становятся авторами интересных и полезных идей на благо города, — отметил председатель городской Думы Евгений Заболотный.
Труд людей, связавших свою жизнь с территориальным общественным самоуправлением, заслуживает самой высокой оценки, подчеркнул председатель городской Думы. Особые слова признательности он адресовал ветеранам ТОСовского движения, которые стояли у истоков создания общественных организаций в городе.
Уважаемые земляки! Депутаты Тюменской городской Думы благодарят вас за самоотдачу, созидание, стремление сделать любимый город лучше. Желаем вам неисчерпаемой энергии, достижения поставленных целей, поддержки единомышленников, крепкого здоровья и счастья! — добавил Евгений Заболотный.