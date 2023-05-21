Депутаты городской Думы поздравили тюменцев с Днем ТОС

Органы территориального общественного самоуправления в Тюмени действуют уже более 25 лет. Всего в нашем городе насчитывается 58 ТОСов (2 из них появились в 2022 году). Они охватывают свыше 212 тысяч жителей и обеспечивают их взаимосвязь с администрацией, управами и другими структурами.