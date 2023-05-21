nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Изображение материала

Депутаты городской Думы поздравили тюменцев с Днем ТОС

21 мая 2023, 04:00
Фото: 1MI
День территориального общественного самоуправления отмечается в России 21 мая. С этим праздником жителей Тюмени поздравили депутаты городской Думы.

Чиновники активно поддерживают развитие ТОСов в областной столице, а также помогают их участникам с поиском места для собраний и консультируют по различным вопросам. 

Органы территориального общественного самоуправления в Тюмени действуют уже более 25 лет. Всего в нашем городе насчитывается 58 ТОСов (2 из них появились в 2022 году). Они охватывают свыше 212 тысяч жителей и обеспечивают их взаимосвязь с администрацией, управами и другими структурами.

Отрадно, что с каждым годом число активистов органов ТОС увеличивается. Это подчеркивает желание земляков участвовать в жизни родного города. Тюменцы решают вопросы благоустройства, присоединяются к волонтерской деятельности, инициируют патриотические и спортивные мероприятия, становятся авторами интересных и полезных идей на благо города, — отметил председатель городской Думы Евгений Заболотный.

Труд людей, связавших свою жизнь с территориальным общественным самоуправлением, заслуживает самой высокой оценки, подчеркнул председатель городской Думы. Особые слова признательности он адресовал ветеранам ТОСовского движения, которые стояли у истоков создания общественных организаций в городе.

Уважаемые земляки! Депутаты Тюменской городской Думы благодарят вас за самоотдачу, созидание, стремление сделать любимый город лучше. Желаем вам неисчерпаемой энергии, достижения поставленных целей, поддержки единомышленников, крепкого здоровья и счастья! — добавил Евгений Заболотный.
#Анастасия Стрежнева#Тюменская область#ТОС#Тюменская городская Дума
Подпишитесь
В Тюменской области мелеют реки. Виноват Китай?
Вчера, 10:25
Максимальный уровень пожарной опасности введен в Тюменской области
Сегодня, 04:32
Неизвестная женщина пыталась увести двух девочек с детской площадки в Тюмени. Видео
Сегодня, 04:09
В Тюменской области выбрали нового уполномоченного по правам человека
Вчера, 05:54
Сирота обвинил тюменских чиновников в бездействии
Вчера, 08:41
На нужды губернатора Моора потратили 20 миллионов рублей. На что пошли деньги?
Вчера, 11:50