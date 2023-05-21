Безработных в Тюмени стало меньше

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
За период с 1 по 17 мая в органы службы занятости населения Тюменской области за помощью в поиске работы обратились порядка 11 тысяч человек. За этот же период трудоустроено 5,7 тысячи.
На сегодняшний день в банке вакансий заявлено около 19,5 тысяч предложений о работе. Большая часть вакансий заявлена в сферах: образование, строительство, обрабатывающие производства, продажи, сельское хозяйство.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подготовили список самых высокооплачиваемых вакансий мая. В число самых денежных профессий вошли риелторы, водители, военнослужащие по контракту, машинисты, маркетологи.