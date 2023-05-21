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Безработных в Тюмени стало меньше

21 мая 2023, 10:29

В Тюменской области сократилось число безработных за последний месяц

В Тюменской области за месяц сократилось число безработных. В начале мая число тюменцев, оставшихся без работы составило 5,18 тысячи человек. Месяцев ранее таковых было больше почти на 500 человек.
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Тюмень

За период с 1 по 17 мая в органы службы занятости населения Тюменской области за помощью в поиске работы обратились порядка 11 тысяч человек. За этот же период трудоустроено 5,7 тысячи.

На сегодняшний день в банке вакансий заявлено около 19,5 тысяч предложений о работе. Большая часть вакансий заявлена в сферах: образование, строительство, обрабатывающие производства, продажи, сельское хозяйство.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подготовили список самых высокооплачиваемых вакансий мая. В число самых денежных профессий вошли риелторы, водители, военнослужащие по контракту, машинисты, маркетологи.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Работа#Тюмень#Тюменская область
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