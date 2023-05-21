63-летний водитель погиб погиб в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
По предварительным данным, 41- летний водитель большегруза, отвлёкся от управления транспортным средством и случайно выехал на встречную полосу движения, где врезался в Volkswagen, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД.
В результате аварии 63-летний водитель иномарки скончался до прибытия медиков. Двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Пострадавшие — жители Саяногорска, республика Хакасия. Обстоятельства ДТП выясняются
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на улице Ямской водитель мотоцикла сбил на пешеходном переходе женщину. Она получила тяжелые травмы.