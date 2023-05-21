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63-летний водитель погиб погиб в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

21 мая 2023, 03:22
Фото: ГИБДД

Один человек погиб в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне днем на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск — Горноправдинск. На 143-м километре автодороги столкнулись КамАЗ и Volkswagen Tiguan.
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Тюмень

По предварительным данным, 41- летний водитель большегруза, отвлёкся от управления транспортным средством и случайно выехал на встречную полосу движения, где врезался в Volkswagen, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД.

В результате аварии 63-летний водитель иномарки скончался до прибытия медиков. Двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Пострадавшие — жители Саяногорска, республика Хакасия. Обстоятельства ДТП выясняются

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на улице Ямской водитель мотоцикла сбил на пешеходном переходе женщину. Она получила тяжелые травмы.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Тюменская область
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