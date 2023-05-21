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14 ландшафтных пожаров потушили за сутки в Тюменской области

21 мая 2023, 06:34
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области за сутки ликвидировали 14 природных пожаров

14 ландшафтных пожаров потушили в Тюменской области за сутки. В настоящее время на территории региона действуют 8 ландшафтных пожаров на общей площади 587 гектаров, в том числе 4 на площади 292 гектаров, локализованных.
Сюжет
Тюмень

По данным на утро 21 мая на территории Тюменской области действует 7 лесных пожаров на площади 274,8 га, 6 из них локализованы на площади 224,8 га. Полностью ликвидированы природные пожары в Тобольском районе.

На данный момент борьбу с огнем ведут более 500 человек и 40 единиц техники. За прошедшие сутки для тушения природных пожаров шесть раз применялась авиация — пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Произведено 223 слива воды общим объемом 1436 тонн.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен максимальный класс пожарной опасности по шкале Нестерова, в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).

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