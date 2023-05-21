14 ландшафтных пожаров потушили за сутки в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
По данным на утро 21 мая на территории Тюменской области действует 7 лесных пожаров на площади 274,8 га, 6 из них локализованы на площади 224,8 га. Полностью ликвидированы природные пожары в Тобольском районе.
На данный момент борьбу с огнем ведут более 500 человек и 40 единиц техники. За прошедшие сутки для тушения природных пожаров шесть раз применялась авиация — пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Произведено 223 слива воды общим объемом 1436 тонн.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен максимальный класс пожарной опасности по шкале Нестерова, в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).