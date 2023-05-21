14 ландшафтных пожаров потушили за сутки в Тюменской области

На данный момент борьбу с огнем ведут более 500 человек и 40 единиц техники. За прошедшие сутки для тушения природных пожаров шесть раз применялась авиация — пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Произведено 223 слива воды общим объемом 1436 тонн.