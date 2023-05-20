В Тюменской области выбрали нового уполномоченного по правам человека

Олег Датских начал путь по карьерной лестнице 18 лет назад. В 1997 году он работал в должности инспектора отделения паспортно–визовой службы Ялуторовского РОВД Тюменской области. В 2000 году был занял кресло начальника отделения паспортно–визовой службы. В 2007 года Датских был назначен на пост начальника межрайонного отдела УФМС России по Тюменской области. В апреле 2009 года стал заместителем руководителя регионального УФМС.