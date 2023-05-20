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В Тюменской области выбрали нового уполномоченного по правам человека

20 мая 2023, 05:54
Фото: Омбудсмен Москалькова Татьяна

В Тюменской области назначен новый уполномоченный по правам человека

Должность уполномоченного по правам человека в Тюменской области займет уроженец Ялуторовска, руководитель городского департамента безопасности жизнедеятельности Олег Датских. Об этом сообщила в своем тг-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Сюжет
Тюмень
«Согласовала на должность уполномоченного по правам человека в Тюменской области кандидатуру Олега Эриковича Датских», — сообщила Москалькова.

Олег Датских начал путь по карьерной лестнице 18 лет назад. В 1997 году он работал в должности инспектора отделения паспортно–визовой службы Ялуторовского РОВД Тюменской области. В 2000 году был занял кресло начальника отделения паспортно–визовой службы. В 2007 года Датских был назначен на пост начальника межрайонного отдела УФМС России по Тюменской области. В апреле 2009 года стал заместителем руководителя регионального УФМС.

В 2020 году Датских был назначен руководителем департамента безопасности жизнедеятельности. Эту должность он занимал до последних дней.

«За годы службы Олег Датских выполнял задачи в сложных условиях. В 2000 году работал на территории Чеченской Республики. Отвечал за восстановление утраченных документов граждан. С 2014 года он принимает участие в оказании гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Украины. Желаю Олегу Эриковичу успехов на ниве правозащитной деятельности», — отметила Москалькова.

Ранее «Наш Город» писал, что на кресло уполномоченного по правам человека в Тюменской области после ухода Сергея Миневцева, претендовали Олег Датских и бывший председатель комитета по делам национальностей Владислав Чернов. Однако изначально у Датских было больше шансов занять данную должность благодаря значительному послужному списку.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Назначения#Уполномоченный по правам человека#Тюмень#Тюменская область#Сергей Миневцев
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