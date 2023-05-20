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Сирота обвинил тюменских чиновников в бездействии

20 мая 2023, 08:41
Фото: 1MI

В Тюменской области сирота пожаловался на бездействие чиновников

Тюменские следователи проверяют квартиру сироты в аварийном доме.
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Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в Следственном комитете, в социальных сетях была опубликована информация о том, что органы местного самоуправления Голышмановского района предоставили сироте в 2018 году жилье в многоквартирном жилом доме.

Через полтора года из-за коммунальной аварии, последствия которой до конца не устранены, дом стал приходить в негодность. При этом органы местного самоуправления бездействуют.

По факту жалобы в настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за реновации снесут порядка 150 домов на ДОКе. В их числе — семь многоквартирных и более 140 частных.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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