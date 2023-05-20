Сирота обвинил тюменских чиновников в бездействии

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Как пояснили «Нашему Городу» в Следственном комитете, в социальных сетях была опубликована информация о том, что органы местного самоуправления Голышмановского района предоставили сироте в 2018 году жилье в многоквартирном жилом доме.
Через полтора года из-за коммунальной аварии, последствия которой до конца не устранены, дом стал приходить в негодность. При этом органы местного самоуправления бездействуют.
По факту жалобы в настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за реновации снесут порядка 150 домов на ДОКе. В их числе — семь многоквартирных и более 140 частных.