В Тюменской области прошли соревнования для юных автоинспекторов

Posted 20 мая 12:23
Published 20 мая 12:23
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Победителей конкурса наградили главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, депутат Тюменской областной думы Ирина Соколова и руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер.
Первое место завоевала команда Аромашевского района, вторыми стали ребята из Ишимского района, бронза — у школьников из Югры. Абсолютными победителями в личном зачете стали юные инспекторы движения из Аромашевского дома детского творчества Полина Волчек и Кирилл Левенков.
Взрослые пожелали детям безопасных каникул и веселого, теплого лета. Победители конкурса представят Тюменскую область на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».