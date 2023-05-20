В Тюменской области прошли соревнования для юных автоинспекторов

Первое место завоевала команда Аромашевского района, вторыми стали ребята из Ишимского района, бронза — у школьников из Югры. Абсолютными победителями в личном зачете стали юные инспекторы движения из Аромашевского дома детского творчества Полина Волчек и Кирилл Левенков.