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Posted 20 мая 12:23

Published 20 мая 12:23

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

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В Тюменской области прошли соревнования для юных автоинспекторов

20 мая 2023, 12:23
Фото: 1MI
В детском лагере «Остров детства» наградили победителей областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Участие в мероприятии приняли участие школьники из Тюменской области, Югры и Ямала, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Победителей конкурса наградили главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, депутат Тюменской областной думы Ирина Соколова и руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер.

Первое место завоевала команда Аромашевского района, вторыми стали ребята из Ишимского района, бронза — у школьников из Югры. Абсолютными победителями в личном зачете стали юные инспекторы движения из Аромашевского дома детского творчества Полина Волчек и Кирилл Левенков.

Взрослые пожелали детям безопасных каникул и веселого, теплого лета. Победители конкурса представят Тюменскую область на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».

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