В Тюменской области подорожал бензин. Где дешевле?

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В среднем, согласно данным FuelPrices.ru, стоимость литра АИ-92 составляет 46 рублей 63 копейки, АИ-95 — 50,86 рублей, АИ-98 — 61,67 рублей. Литр дизтоплива стоит 59 рублей 59 копеек.
При этом, самое дешевое топливо продают на АЗС «Новый поток»: АИ-92 здесь стоит 45,8 рублей, АИ-95 — 49,5 рублей, дизтопливо — 59,4 рубля. Самый дорогой бензин на АЗС «Газпромнефть»: за литр АИ-92 придется отдать 47,6-50 рублей. Литр АИ-95 стоит 51,2-52,8 рублей, дизтопливо 59,9-61,7 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость услуг зарубежного туризма выросла на 33%, медицинские услуги подорожали на 7,5%.