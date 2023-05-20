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В Тюменской области подорожал бензин. Где дешевле?

20 мая 2023, 05:27
Фото: 1MI

В Тюменской области подорожал бензин

В Тюменской области выросли цены на бензин. За последнюю неделю стоимость АИ-92 увеличилась на 16 копеек, АИ-95 — на 11 копеек, АИ-98 — на 29 копеек. Цена на дизельное топливо осталась на прежнем уровне.
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Тюмень

В среднем, согласно данным FuelPrices.ru, стоимость литра АИ-92 составляет 46 рублей 63 копейки, АИ-95 — 50,86 рублей, АИ-98 — 61,67 рублей. Литр дизтоплива стоит 59 рублей 59 копеек.

При этом, самое дешевое топливо продают на АЗС «Новый поток»: АИ-92 здесь стоит 45,8 рублей, АИ-95 — 49,5 рублей, дизтопливо — 59,4 рубля. Самый дорогой бензин на АЗС «Газпромнефть»: за литр АИ-92 придется отдать 47,6-50 рублей. Литр АИ-95 стоит 51,2-52,8 рублей, дизтопливо 59,9-61,7 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость услуг зарубежного туризма выросла на 33%, медицинские услуги подорожали на 7,5%.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Бензин#Цены#Рост цен#Тюмень#Тюменская область
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