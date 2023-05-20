В Тюменской области подорожал бензин. Где дешевле?

В Тюменской области подорожал бензин

В Тюменской области выросли цены на бензин. За последнюю неделю стоимость АИ-92 увеличилась на 16 копеек, АИ-95 — на 11 копеек, АИ-98 — на 29 копеек. Цена на дизельное топливо осталась на прежнем уровне.

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