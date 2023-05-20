В Тюменской области мелеют реки. Виноват Китай?

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В тюменских реках убывает вода. В реке Тура, по данным гидропоста, за последние сутки он понизился на 2 сантиметра и опустился на отметку 81 сантиметр над нулем поста. Для сравнения, в начале апреля уровень воды в Туре составлял 172 сантиметра.
20 мая минимальный уровень, 205 сантиметров, был зарегистрирован в 2008 году, максимальный, 843 сантиметра, был в 2016 году.
В тобольском Иртыше уровень воды также остается низким, несмотря на то, что за последние 24 часа он поднялся на 5 сантиметров — до отметки 277 сантиметров. Ранее, 20 мая, минимальная отметка была зафиксирована в 2008 году — 345 сантиметров.
Между тем в тобольскх чатах уже поднялась волна слухов о том, что в низком уровне воды в реках виноват Китай.
«Отсутствие разлива Иртыша возможно последствия строительства Китаем водозаборного комплекса для орошения засушливых районов. При введении полной мощности данного сооружения уровень воды Иртыша минус три метра от обычного», — говорят тоболяки.
Впрочем, эксперты придерживаются иного мнения — основной причиной понижения уровня воды в реках является недостаточное количество осадков. Также на обмеление влияет отсутствие мелиоративных работ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ближайшие дни ожидается жаркая и сухая погода. В субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до +23…+26.