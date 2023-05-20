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В тюменских лесах сократилось количество клещей. Они погибли из-за пожаров

20 мая 2023, 11:30
Фото: 1MI

Пожары в Тюменской области сократили популяцию клещей

Ландшафтные пожары в Тюменской области этой весной существенно сократили популяцию клещей. Об этом сообщил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры инфекционных и инвазионных болезней ГАУ Северного Зауралья Юрий Глазунов.
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Тюмень

По его словам, природные катаклизмы всегда влекут за собой изменение экосистемы.

«Возможно, в очагах возгораний некоторые кровососущие выжили. Но большинство из них погибло, ведь температура прогревания почвы очень высока, клещ, как правило, находится в подстилке, а она вся сгорает. Также от пожаров погибла часть грызунов и насекомоядных, являющимися основными источниками пищи для клещей», — сообщил «АиФ Тюмень» Юрий Глазунов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала сезона зарегистрировано три случая заражения болезнью Лайма от клещей. Всего с начала сезона от лесных кровососов пострадали около 2 тысяч жителей региона.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Клещи#Пожар#Тюмень#Тюменская область
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