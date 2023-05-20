В тюменских лесах сократилось количество клещей. Они погибли из-за пожаров

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По его словам, природные катаклизмы всегда влекут за собой изменение экосистемы.
«Возможно, в очагах возгораний некоторые кровососущие выжили. Но большинство из них погибло, ведь температура прогревания почвы очень высока, клещ, как правило, находится в подстилке, а она вся сгорает. Также от пожаров погибла часть грызунов и насекомоядных, являющимися основными источниками пищи для клещей», — сообщил «АиФ Тюмень» Юрий Глазунов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала сезона зарегистрировано три случая заражения болезнью Лайма от клещей. Всего с начала сезона от лесных кровососов пострадали около 2 тысяч жителей региона.