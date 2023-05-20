nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Изображение материала

В Тюмени пропал 11-летний школьник

20 мая 2023, 07:06
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

В Тюмени пропал 11-летний подросток

В Тюменской области почти сутки ищут пропавшего 11-летнего Тимофея Пенькова. Ребенок накануне ушел из дома и после этого перестал выходить на связь с родными.
Сюжет
Тюмень

Когда подростка видели в последний раз, он был одет в черную толстовку с капюшоном, джинсы голубого цвета, кеды черного цвета. Рост 1,46 метра, телосложение нормальное, волосы светлые, глаза голубые.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Тимофея Пенькова, просят звонить по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более трех недель ищут пропавшего 58-летнего Владимира Малышкина. Мужчина пропал 24 апреля 2023 года.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пропавшие#Поиски пропавших#Тюмень#Дети#Тюменская область
Подпишитесь
Будем работать и дальше: компания «Этажи» останется в Тюмени
Вчера, 10:17
Клопы облепили окна тюменских домов и людей из-за лесных пожаров
Вчера, 02:07
Может потушат? Дожди обещают в Тюмени на следующей неделе
Вчера, 12:07
Напала собака: двух девушек в Тюмени на Попова искусал стаффорд. Скрин
Вчера, 14:22
В Тюмени собираются отремонтировать улицу, которая в этом не нуждается
Вчера, 09:39
Нечто над Тюменью: горожане сообщают о необычном объекте в небе. Фото
Вчера, 10:34