В Тюмени пропал 11-летний школьник

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Когда подростка видели в последний раз, он был одет в черную толстовку с капюшоном, джинсы голубого цвета, кеды черного цвета. Рост 1,46 метра, телосложение нормальное, волосы светлые, глаза голубые.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Тимофея Пенькова, просят звонить по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более трех недель ищут пропавшего 58-летнего Владимира Малышкина. Мужчина пропал 24 апреля 2023 года.