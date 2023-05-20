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В Тюмени после реновации открывается ресторан «Вкусно и точка» на Ленина

20 мая 2023, 06:27
Фото: 1MI

В Тюмени через два дня начнет работать ресторан «Вкусно и точка» на Ленина

Ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» откроют в Тюмени на улице Ленина, 54, в предстоящий понедельник, 22 мая. Заведение станет первым в России, прошедшим реновацию.
Сюжет
Тюмень
«Ремодулинг предприятий — это важный этап развития компании „Вкусно — и точка“. В Тюмени компания присутствует более 15 лет. И мы рады, что 22 мая откроется обновленное центральное предприятие, которое стало не только первым открытым в Тюмени, но и первым, которое прошло глобальную реновацию. Надеемся, что новое уютное и современное пространство, как и прежде, будет любимым местом для встреч», — сообщил генеральный директор ООО «СПП» Алексей Филиппенко.

Ремодулинг ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» на Ленина, 54, длился в течение двух месяцев. Теперь в заведении имеется внутренний зал на 96 посадочных мест и летняя веранда 140 мест. Ресторан будет работать с 6:00 до 01:00 с воскресенья по четверг, а по пятницам и субботам до 02:00. Любимые позиции меню жители города смогут заказать здесь круглосуточно, благодаря экспресс-окну.

В честь открытия гостей «Вкусно — и точка» ждут подарки. Первые 100 посетителей получат месячный запас кофе. А в субботу, 27 мая, горожан ждет праздничная программа.

Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2022 года выручка компании «Система ПБО» (основная операционная структура сети «Вкусно — и точка») снизилась на 2,3% — до 73,5 миллиардов рублей, убыток составил 11,3 миллиарда рублей.

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Валентина Бурнашева#Рестораны#Фаст-фуд#Тюмень#Тюменская область
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