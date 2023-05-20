В Тюмени после реновации открывается ресторан «Вкусно и точка» на Ленина

Ремодулинг ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» на Ленина, 54, длился в течение двух месяцев. Теперь в заведении имеется внутренний зал на 96 посадочных мест и летняя веранда 140 мест. Ресторан будет работать с 6:00 до 01:00 с воскресенья по четверг, а по пятницам и субботам до 02:00. Любимые позиции меню жители города смогут заказать здесь круглосуточно, благодаря экспресс-окну.