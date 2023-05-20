В Тюмени на улице Ямской мотоциклист сбил женщину на «зебре»

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
На нерегулируемом пешеходном переходе была водителем мотоцикла была сбита тюменка, переходившая дорогу. В результате аварии, она получила тяжелые травмы. Также ранения получил 37-летний водитель мотоцикла. Их госпитализировали, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром в Тюмени на улице Камчатской произошла смертельная авария. Столкнулись Kia Rio и Lada. Водитель отечественной легковушки погиб.