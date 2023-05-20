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В Тюмени на улице Ямской мотоциклист сбил женщину на «зебре»

20 мая 2023, 04:27
Фото: 1MI

В Тюмени на улице Ямской мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе

36-летняя женщина-пешеход попала накануне вечером под колеса мотоцикла. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12 часов ночи на улице Ямской.
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ДТП

На нерегулируемом пешеходном переходе была водителем мотоцикла была сбита тюменка, переходившая дорогу. В результате аварии, она получила тяжелые травмы. Также ранения получил 37-летний водитель мотоцикла. Их госпитализировали, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром в Тюмени на улице Камчатской произошла смертельная авария. Столкнулись Kia Rio и Lada. Водитель отечественной легковушки погиб.

#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Водители
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