В Тюмени на улице Ямской мотоциклист сбил женщину на «зебре»

На нерегулируемом пешеходном переходе была водителем мотоцикла была сбита тюменка, переходившая дорогу. В результате аварии, она получила тяжелые травмы. Также ранения получил 37-летний водитель мотоцикла. Их госпитализировали, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.