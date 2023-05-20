nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 мая 06:21

Published 20 мая 06:21

Modified Сегодня, 01:07

Updated Сегодня, 01:07

Изображение материала

В приложении «Транспорт 72» появились дачные маршруты

20 мая 2023, 06:21
Фото: 1MI
Мобильное приложение Тюменской области «Транспорт 72» — одно из самых популярных у жителей региона. А недавно в информационную транспортную систему добавили и маршруты до дачных участков. Об этом рассказали в пресс-службе областного департаменте информатизации.

«Транспорт 72» — это приложение, где можно посмотреть маршруты и остановки автобусов для городов и муниципальных районов области. Сейчас, когда открылся дачный сезон, приложение будет для тюменцев хорошим помощником в построении маршрута до участка. Для построения маршрута достаточно задать точки начального (автоматически определяется при включенной геолокации) и конечного положения (адреса СНТ). В результате на карте прокладывается путь с указанием примерного времени в пути и возможными маршрутами ТС.

Для того чтобы приложение запомнило постоянные пункты отправки и назначения, есть функция «Избранное». Чтобы включить категорию, необходимо нажать на соответствующую кнопку в интерфейсе приложения. При включении отображения только избранных остановок на карте исчезнут лишние пункты, не вошедшие в список «Избранные остановки». Постоянные маршруты, например, «Дом», «Школа», «Работа» можно для удобства добавить в избранное, выбрав на карте.

Напомним, мобильное приложение «Транспорт 72» входит в состав региональной навигационно-информационной системы Тюменской области, которая, как и другие региональные информационные системы, служит для упрощения электронного механизма оказания госуслуг, и реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Появилось оно одним из первых в регионе, еще в 2015 году. Сейчас в базе «Транспорта 72» содержится около 6 тысяч транспортных средств и свыше 850 автобусных маршрутов. По данным статистики количество активных пользователей увеличилось до 23 тысяч!

Подпишитесь
В одной из новостроек Тюмени обрушился потолок: жильцы получили серьезные травмы
Сегодня, 01:49
Жара в Тюмени пока сохранится, но ветер немного охладит воздух
Сегодня, 01:20
Осторожно! Сегодня в Тюмени погаснут несколько светофоров
Сегодня, 01:00
Житель Тюмени упал с 16 этажа и остался жив
3 июня 08:19
В Тюмени местные бизнесмены расчистили пруд и начали брать с горожан деньги за вход
Вчера, 07:53
Трое напали на одного и полили его перцовкой: жители Тюмени сообщили о драке
Вчера, 14:27