В приложении «Транспорт 72» появились дачные маршруты

Posted 20 мая 06:21
Published 20 мая 06:21
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
«Транспорт 72» — это приложение, где можно посмотреть маршруты и остановки автобусов для городов и муниципальных районов области. Сейчас, когда открылся дачный сезон, приложение будет для тюменцев хорошим помощником в построении маршрута до участка. Для построения маршрута достаточно задать точки начального (автоматически определяется при включенной геолокации) и конечного положения (адреса СНТ). В результате на карте прокладывается путь с указанием примерного времени в пути и возможными маршрутами ТС.
Для того чтобы приложение запомнило постоянные пункты отправки и назначения, есть функция «Избранное». Чтобы включить категорию, необходимо нажать на соответствующую кнопку в интерфейсе приложения. При включении отображения только избранных остановок на карте исчезнут лишние пункты, не вошедшие в список «Избранные остановки». Постоянные маршруты, например, «Дом», «Школа», «Работа» можно для удобства добавить в избранное, выбрав на карте.
Напомним, мобильное приложение «Транспорт 72» входит в состав региональной навигационно-информационной системы Тюменской области, которая, как и другие региональные информационные системы, служит для упрощения электронного механизма оказания госуслуг, и реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Появилось оно одним из первых в регионе, еще в 2015 году. Сейчас в базе «Транспорта 72» содержится около 6 тысяч транспортных средств и свыше 850 автобусных маршрутов. По данным статистики количество активных пользователей увеличилось до 23 тысяч!