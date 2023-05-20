В приложении «Транспорт 72» появились дачные маршруты

Напомним, мобильное приложение «Транспорт 72» входит в состав региональной навигационно-информационной системы Тюменской области, которая, как и другие региональные информационные системы, служит для упрощения электронного механизма оказания госуслуг, и реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Появилось оно одним из первых в регионе, еще в 2015 году. Сейчас в базе «Транспорта 72» содержится около 6 тысяч транспортных средств и свыше 850 автобусных маршрутов. По данным статистики количество активных пользователей увеличилось до 23 тысяч!