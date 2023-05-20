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В километровые пробки попали тюменские водители на выездах из Тюмени

20 мая 2023, 09:57
Фото: 2 ГИС

На выездах из Тюмени образовались километровые пробки

Жители Тюмени попали сегодня в километровые пробки на выезде из города. По данным сервиса 2 ГИС, заторы наблюдаются на Московском и Салаирском трактах.

На Московском тракте движение затруднено от Магниторской до Закалужской и в районе деревни Дербыши — здесь идут ремонтные работы по замене дорожного полотна. Также пробка зарегистрирована на Салаирском тракте — от СНТ «Парус» до базы отдыха «Верхний бор».

Затруднено движение на улице Закалужской — от Московского тракте до Калинина, Червишевском тракте — от Федюнинского до Престольной. Здесь произошло дорожно-транспортное происшествие.

Всего к данному часу на дорогах в областной столице зарегистрировано четыре ДТП.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на улице Ямской водитель мотоцикла сбил на «зебре» женщину-пешехода. Тюменка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пробки#Дорожные пробки#Тюменская область
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