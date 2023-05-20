В километровые пробки попали тюменские водители на выездах из Тюмени

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
На Московском тракте движение затруднено от Магниторской до Закалужской и в районе деревни Дербыши — здесь идут ремонтные работы по замене дорожного полотна. Также пробка зарегистрирована на Салаирском тракте — от СНТ «Парус» до базы отдыха «Верхний бор».
Затруднено движение на улице Закалужской — от Московского тракте до Калинина, Червишевском тракте — от Федюнинского до Престольной. Здесь произошло дорожно-транспортное происшествие.
Всего к данному часу на дорогах в областной столице зарегистрировано четыре ДТП.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на улице Ямской водитель мотоцикла сбил на «зебре» женщину-пешехода. Тюменка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.