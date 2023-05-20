В километровые пробки попали тюменские водители на выездах из Тюмени

На Московском тракте движение затруднено от Магниторской до Закалужской и в районе деревни Дербыши — здесь идут ремонтные работы по замене дорожного полотна. Также пробка зарегистрирована на Салаирском тракте — от СНТ «Парус» до базы отдыха «Верхний бор».