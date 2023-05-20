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Пятый уровень пожарной опасности объявлен в двух районах области

20 мая 2023, 12:11
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В двух районах Тюменской области установлен максимальный уровень пожарной опасности

Максимальный уровень пожарной опасности по шкале Нестерова установлен на территории Тюменского и Ярковского районов юга региона.
Сюжет
Тюмень

Показатель горимости городского округа Тюмень, Ярково, Ишимского, Абатского, Ялуторовского, Викуловского, Сладковского, Голышмановского, Вагайского, Викуловского, районах сохраняется на чрезвычайно высоком уровне.

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки на территории Тюменской области сохранится малооблачна погода, ветер восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, температура воздуха ночью +2…+7, днем +20…+25.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 13 лесных и ландшафтных пожаров на площади более 600 гектаров. К борьбе с огнем привлечены около 600 человек, более 100 единиц техники, авиация.

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