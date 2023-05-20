Пятый уровень пожарной опасности объявлен в двух районах области

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Показатель горимости городского округа Тюмень, Ярково, Ишимского, Абатского, Ялуторовского, Викуловского, Сладковского, Голышмановского, Вагайского, Викуловского, районах сохраняется на чрезвычайно высоком уровне.
Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки на территории Тюменской области сохранится малооблачна погода, ветер восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, температура воздуха ночью +2…+7, днем +20…+25.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 13 лесных и ландшафтных пожаров на площади более 600 гектаров. К борьбе с огнем привлечены около 600 человек, более 100 единиц техники, авиация.