Тюменцы сообщают о пожаре рядом с СНТ «Липовый остров»

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
На территории Тюменской области, по данным инфоцентра правительства региона, действуют 7 лесных пожаров на площади свыше 205 гектров, четыре из которых локализованы, 6 ландшафтных пожаров на общей площади 462 гектаров.
За минувшие сутки в регионе было ликвидировано 13 лесных и ландшафтных пожаров. К тушению огня привлечены около 600 человек, более 100 единиц техники. Задействованы четыре вертолета и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Произведено 185 сливов воды общим объемом 998 тонн.