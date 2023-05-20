Тюменцы сообщают о пожаре рядом с СНТ «Липовый остров»

За минувшие сутки в регионе было ликвидировано 13 лесных и ландшафтных пожаров. К тушению огня привлечены около 600 человек, более 100 единиц техники. Задействованы четыре вертолета и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Произведено 185 сливов воды общим объемом 998 тонн.