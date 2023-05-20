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Тюменцы сообщают о пожаре рядом с СНТ «Липовый остров»

20 мая 2023, 08:14
Фото: МЧС

Тюменцы сообщают о пожаре в районе СНТ «Липовый остров»

Жители Тюмени сообщают о возгорании в районе СНТ «Липовый остров». По словам очевидцев, за садовым обществом заметны клубы поднимающегося вверх дыма, передает тг-канал «Темы Тюмени».
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Тюмень

На территории Тюменской области, по данным инфоцентра правительства региона, действуют 7 лесных пожаров на площади свыше 205 гектров, четыре из которых локализованы, 6 ландшафтных пожаров на общей площади 462 гектаров.

За минувшие сутки в регионе было ликвидировано 13 лесных и ландшафтных пожаров. К тушению огня привлечены около 600 человек, более 100 единиц техники. Задействованы четыре вертолета и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Произведено 185 сливов воды общим объемом 998 тонн.

 

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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