Тюменские власти продлят налоговые льготы предпринимателям на 5 лет

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По его словам, упрощенная система налогообложения для малого и среднего бизнеса, была введена во время пандемии. В этом году срок действия налоговой льготы истекает, однако в ближайшее время в Тюменскую областную Думу будет внесен на рассмотрение закон об очередном продлении льготы по упрощенной системе налогообложения и сохранении ставок 5% и 4% соответственно.
Губернатор Моор отметил, что налоговые ставки в регионе являются комфортными для малого и среднего бизнеса.
«Только в 2022 году у малых и средних предприятий осталось свыше 9 миллиардов рублей, которые предприниматели смогли пустить на свое развитие», — подчеркнул Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области бизнесмены массово распродают сауны и СПА-салоны. Стоимость — от 350 тысяч до 10,5 миллионов рублей.