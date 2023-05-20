Тюменские власти продлят налоговые льготы предпринимателям на 5 лет

По его словам, упрощенная система налогообложения для малого и среднего бизнеса, была введена во время пандемии. В этом году срок действия налоговой льготы истекает, однако в ближайшее время в Тюменскую областную Думу будет внесен на рассмотрение закон об очередном продлении льготы по упрощенной системе налогообложения и сохранении ставок 5% и 4% соответственно.