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Тюменские власти продлят налоговые льготы предпринимателям на 5 лет

20 мая 2023, 05:00
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области продлят налоговые льготы для бизнеса до 2028 года

В Тюменской области налоговые льготы для малого и среднего бизнеса продлят до 31 декабря 2028. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе федерального форума «Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей»
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Тюмень

По его словам, упрощенная система налогообложения для малого и среднего бизнеса, была введена во время пандемии. В этом году срок действия налоговой льготы истекает, однако в ближайшее время в Тюменскую областную Думу будет внесен на рассмотрение закон об очередном продлении льготы по упрощенной системе налогообложения и сохранении ставок 5% и 4% соответственно.

Губернатор Моор отметил, что налоговые ставки в регионе являются комфортными для малого и среднего бизнеса.

«Только в 2022 году у малых и средних предприятий осталось свыше 9 миллиардов рублей, которые предприниматели смогли пустить на свое развитие», — подчеркнул Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области бизнесмены массово распродают сауны и СПА-салоны. Стоимость — от 350 тысяч до 10,5 миллионов рублей.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Льготы#Налоговые льготы#Бизнес#Тюмень#Тюменская область
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