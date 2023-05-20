Тюменские травматологи успешно лечат пожилых пациентов с переломом шейки бедра

«В пожилом возрасте перелом шейки бедра — одна из распространенных опасностей, ведущих к печальным последствиям. Из-за хрупкости костей перелом возможен даже при падении с высоты собственного роста. В ОКБ № 2 за 2023 год мы успешно вылечили 121 пациента с этим диагнозом. Задача экстренной службы — как можно скорее подготовить пострадавших к оперативному вмешательству, учитывая возраст и сопутствующие заболевания. Если нет противопоказаний, с момента обращения готовим к операции, которую проводят в первые 48 часов после травмы», — рассказал старший врач-травматолог хирургического отделения № 3 Виктор Самоловов.