Тюменские травматологи успешно лечат пожилых пациентов с переломом шейки бедра

Posted 20 мая 13:44
Published 20 мая 13:44
Modified Сегодня, 01:22
Updated Сегодня, 01:22
В приемное отделение ОКБ № 2 экстренно поступил 73-летний мужчина. После падения с высоты собственного роста, в течение двух дней он испытывал боли в области правого бедра, но не стал сразу обращаться в больницу. И только когда боли усилились, появился явный отек, гематома и стало невозможно ходить, мужчина вызвал скорую помощь.
«В пожилом возрасте перелом шейки бедра — одна из распространенных опасностей, ведущих к печальным последствиям. Из-за хрупкости костей перелом возможен даже при падении с высоты собственного роста. В ОКБ № 2 за 2023 год мы успешно вылечили 121 пациента с этим диагнозом. Задача экстренной службы — как можно скорее подготовить пострадавших к оперативному вмешательству, учитывая возраст и сопутствующие заболевания. Если нет противопоказаний, с момента обращения готовим к операции, которую проводят в первые 48 часов после травмы», — рассказал старший врач-травматолог хирургического отделения № 3 Виктор Самоловов.
Мужчине выполнили тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава. Виктор Самоловов провел операцию за полтора часа. Уже на следующий день тюменец вставал с постели, а еще через день — передвигался с помощью поддержки.
«Пациент выписан в удовлетворительном состоянии и сейчас проходит реабилитацию с дозированной нагрузкой и наблюдается у травматолога по месту жительства», — поделился врач.
В региональном травматолого-ортопедическом центре ОКБ № 2 работают 59 специалистов. Они применяют самые современные методы помощи пациентам с переломом верхней трети бедра. Но лечение пожилых больных начинается уже в приемном отделении — с тщательного обследования и подготовки к операции, которая в таком случае пройдет с минимальным риском, а восстановление наступит быстрее.