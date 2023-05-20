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Published Сегодня, 06:57

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Прямые рейсы из Тюмени в Бодрум стартуют с 3 июня

20 мая 2023, 06:57
Фото: 1MI

Прямые рейсы из Тюмени в Бодрум запустят 3 июня

Из Тюмени в Бодрум будут запущены прямые рейсы в начале июня. Авиаполеты в турецкий Бодрум из Рощино начнет авиакомпания Utair с 3 июня.
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Тюмень

Вылеты будут выполняться еженедельно по субботам. Вылет из Тюмени в 10:20, прибытие в Бодрум — в 14:40. Продолжительность полета составит 5 часов 40 минут. Стоимость билетов — от 17 тысяч 488 рублей.

Ранее в турецкий Бодрум тюменцы могли улететь только с пересадками. При этом стоимость на самый популярный рейс продолжительностью более суток достигала 36 тысяч рублей.

«Наш Город» писал, что подешевели авиабилеты на рейсы по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург. Сегодня тюменцы могут улететь в культурную столицу России всего за 2,3 тысячи рублей.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Полеты#Самолеты#Авиабилеты#Авиарейсы#Аэропорт Рощино#Тюмень#Тюменская область
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