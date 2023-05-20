На тюменском кладбище неизвестные завалили могилы мусором. Видео

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
«Неужели усопшие заслужили такого отношения к себе? Почему за порядком на кладбище не следит местная администрация», — возмутились тюменцы.
По словам очевидцев, весь мусор со свалки летит прямо на могилы. Причем складируют, не только мелкий хлам, но и крупногабаритный мусор — ненужные шины, старую мебель.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Омутинского района жаловались на свалку, организованную на площадке для крупногабаритного мусора, расположенную рядом с жилыми домами, кладбищем и складами. Местные жители отмечали, что компания, с которой заключен договор, со своими обязанностями не справляется.