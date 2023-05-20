На тюменском кладбище неизвестные завалили могилы мусором. Видео

Ранее «Наш Город» писал, что жители Омутинского района жаловались на свалку, организованную на площадке для крупногабаритного мусора, расположенную рядом с жилыми домами, кладбищем и складами. Местные жители отмечали, что компания, с которой заключен договор, со своими обязанностями не справляется.