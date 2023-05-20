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На тюменском кладбище неизвестные завалили могилы мусором. Видео

20 мая 2023, 11:14
Фото: 1MI

На тюменском кладбище неизвестные устроили свалку

Жители тюменского села Перевалово требуют от местных чиновников ликвидировать свалку на кладбище. По словам горожан, неизвестные складируют мусор на дороге — напротив могил.
Сюжет
Тюмень
Видео: Типичная Тюмень
«Неужели усопшие заслужили такого отношения к себе? Почему за порядком на кладбище не следит местная администрация», — возмутились тюменцы.

По словам очевидцев, весь мусор со свалки летит прямо на могилы. Причем складируют, не только мелкий хлам, но и крупногабаритный мусор — ненужные шины, старую мебель.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Омутинского района жаловались на свалку, организованную на площадке для крупногабаритного мусора, расположенную рядом с жилыми домами, кладбищем и складами. Местные жители отмечали, что компания, с которой заключен договор, со своими обязанностями не справляется.

 

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