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На нужды губернатора Моора потратили 20 миллионов рублей. На что пошли деньги?

20 мая 2023, 11:50

В тюменском правительстве рассказали, почему на нужды губернатора потратили 20 млн

Более 20 миллионов рублей потратили в 2022 году из бюджета Тюменской области на содержание губернатора региона Александра Моора. В правительстве области пояснили, на что именно были потрачены денежные средства.
Сюжет
Тюмень

По данным инфоцентра, в сумму 20,3 миллиона рублей вошли выплата денежного содержания губернатору, страховые взносы по обязательному социальному страхованию, перечисление суточных при нахождении главы региона в служебных командировках, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что изначально в 2022 году на нужды Александра Моора планировали потратить из бюджета 18,3 миллиона рублей. Доходы бюджета Тюменской области в минувшем году  составили 239,4 миллиарда рублей, расходы — 293,9 миллиарда рублей, дефицит — 54,5 миллиарда рублей.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Бюджеты#Расходы#Губернатор#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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