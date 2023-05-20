На нужды губернатора Моора потратили 20 миллионов рублей. На что пошли деньги?

В тюменском правительстве рассказали, почему на нужды губернатора потратили 20 млн

Более 20 миллионов рублей потратили в 2022 году из бюджета Тюменской области на содержание губернатора региона Александра Моора. В правительстве области пояснили, на что именно были потрачены денежные средства.