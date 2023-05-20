На нужды губернатора Моора потратили 20 миллионов рублей. На что пошли деньги?

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
По данным инфоцентра, в сумму 20,3 миллиона рублей вошли выплата денежного содержания губернатору, страховые взносы по обязательному социальному страхованию, перечисление суточных при нахождении главы региона в служебных командировках, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что изначально в 2022 году на нужды Александра Моора планировали потратить из бюджета 18,3 миллиона рублей. Доходы бюджета Тюменской области в минувшем году составили 239,4 миллиарда рублей, расходы — 293,9 миллиарда рублей, дефицит — 54,5 миллиарда рублей.