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Из-за жаркой погоды в Тюменской области установлен наивысший класс пожарной опасности

20 мая 2023, 03:27
Фото: МЧС

7 лесных пожаров действуют в Тюменской области

Семь лесных пожаров, в том числе четыре локализованных, действуют в Тюменской области по данным на утро 20 мая. За сутки было зарегистрировано пять новых лесных пожаров ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 23,5 гектаров.
Сюжет
Тюмень

Согласно данным сервиса «Карта пожаров», возгорания зарегистрированы в Сладковском, Абатском, Вагайском, Аромашевском, Тобольском, Нижнетавдинском районах, Тюменском городском округе.

По погодным условиям, 20 мая в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тобольской авиазоне — V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень). 21 и 22 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской — IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ближайшие дни ожидается сухая и жарка погода. Температура воздуха составит +23…+26.

 

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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