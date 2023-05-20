Из-за жаркой погоды в Тюменской области установлен наивысший класс пожарной опасности

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Согласно данным сервиса «Карта пожаров», возгорания зарегистрированы в Сладковском, Абатском, Вагайском, Аромашевском, Тобольском, Нижнетавдинском районах, Тюменском городском округе.
По погодным условиям, 20 мая в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тобольской авиазоне — V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень). 21 и 22 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской — IV класс пожарной опасности (высокая степень).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ближайшие дни ожидается сухая и жарка погода. Температура воздуха составит +23…+26.