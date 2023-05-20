Из-за жаркой погоды в Тюменской области установлен наивысший класс пожарной опасности

7 лесных пожаров действуют в Тюменской области

Семь лесных пожаров, в том числе четыре локализованных, действуют в Тюменской области по данным на утро 20 мая. За сутки было зарегистрировано пять новых лесных пожаров ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 23,5 гектаров.

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