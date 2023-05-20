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Губернатор Моор заручился поддержкой ЕР перед выборами

20 мая 2023, 03:55
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Александр Моор заручился поддержкой ЕР перед выборами губернатора

Губернатор Тюменской области Александр Моор получил поддержку партии «Единая Россия» на внутрипартийных праймериз, состоявшихся 19 мая.
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Тюмень

Единороссы поддержали участие Александра Моора в праймериз в качестве кандидата в губернаторы. Вследствие чего действующих губернатор может стать единым кандидатом от ЕР на на региональной партийной конференции 23 мая. В этот день состоится процедура тайного голосования.

Конкурентами Моора выступают депутаты Тюменской облдумы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев, представляющие Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, пишет Ура.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что выборы губернатора Тюменской области в этом году состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Решение Александра Моора пойти на предстоящие выборы губернатора поддержал президент России Владимир Путин.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выборы#Выборы губернатора#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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