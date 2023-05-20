Губернатор Моор заручился поддержкой ЕР перед выборами

Единороссы поддержали участие Александра Моора в праймериз в качестве кандидата в губернаторы. Вследствие чего действующих губернатор может стать единым кандидатом от ЕР на на региональной партийной конференции 23 мая. В этот день состоится процедура тайного голосования.