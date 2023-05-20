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Губернатор Моор отжался 20 раз на фестивале «Тюмень сильная». Видео

20 мая 2023, 10:46
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Губернатор Моор присоединился к атлетам на фестивале «Тюмень сильная»

Фестиваль «Тюмень Сильная» стартовал сегодня в областной столице. Мероприятие, участие в котором принимают порядка сотни атлетов, проходит в Выставочном зале.
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Тюмень
«Сегодня в Тюмени зашкаливала концентрация мощных, во всех смыслах, людей. На одной площадке — все самые крутые силовые виды спорта: пауэрлифтинг, армрестлинг, воркаут, тяжелая атлетика и еще несколько дисциплин. Не удержался, тоже присоединился к атлетам. Получил заряд бодрости на весь день», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона выполнил 20 отжиманий на брусьях с дополнительным отягощением 25 килограммов.

Фестиваль «Тюмень Сильная» будет проходить в областном центре в течение двух дней — 20 и 21 мая. Кроме спортивной части гостей ждёт насыщенная развлекательная и культурная программа. Рядом, в сквере Якова Неумоева, развернутся интерактивные площадки, они работают с 11:00 до 18:00.

 

 

 

#Общество#Новости тюмени#Фестивали#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор#Валентина Бурнашева#Видео
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