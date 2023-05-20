Губернатор Моор отжался 20 раз на фестивале «Тюмень сильная». Видео

Фестиваль «Тюмень Сильная» будет проходить в областном центре в течение двух дней — 20 и 21 мая. Кроме спортивной части гостей ждёт насыщенная развлекательная и культурная программа. Рядом, в сквере Якова Неумоева, развернутся интерактивные площадки, они работают с 11:00 до 18:00.