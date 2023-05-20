Губернатор Моор отжался 20 раз на фестивале «Тюмень сильная». Видео

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
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Updated Сегодня, 10:50
«Сегодня в Тюмени зашкаливала концентрация мощных, во всех смыслах, людей. На одной площадке — все самые крутые силовые виды спорта: пауэрлифтинг, армрестлинг, воркаут, тяжелая атлетика и еще несколько дисциплин. Не удержался, тоже присоединился к атлетам. Получил заряд бодрости на весь день», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона выполнил 20 отжиманий на брусьях с дополнительным отягощением 25 килограммов.
Фестиваль «Тюмень Сильная» будет проходить в областном центре в течение двух дней — 20 и 21 мая. Кроме спортивной части гостей ждёт насыщенная развлекательная и культурная программа. Рядом, в сквере Якова Неумоева, развернутся интерактивные площадки, они работают с 11:00 до 18:00.