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Posted 19 мая 09:16

Published 19 мая 09:16

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

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Волонтеры «Росводоканал Тюмень» пополнили областной банк донорской крови

19 мая 2023, 09:16
Фото: Росводоканал Тюмень
В тюменском водоканале прошла акция «Сдай кровь — спаси жизнь». 15 волонтеров предприятия пополнили областной банк донорской крови на 5 литров крови и плазмы.
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Тюмень

К донации добровольцы предприятия подходят осознанно: следят за своим здоровьем, соблюдают необходимую диету.

«Я не в первый раз участвую в акции. Считаю, что донация — это некое самопожертвование. Отдавая небольшую частичку себя, мы помогаем докторам выполнять важную миссию — спасать жизней людей», — рассказал ведущий инженер-энергетик «Росводоканал Тюмень» Владимир Посредников.

Напомним, что в текущем году это уже вторая акция «Сдай кровь — спаси жизнь», волонтеры предприятия пополнили банк крови на 11 литров. В 2022 году волонтеры тюменского водоканала сдали 25 литров крови и плазмы.

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.

Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.

#Елена Чебоксарова#Росводоканал#ООО «Росводоканал»#Доноры#Донорство#Кровь#Тюмень
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