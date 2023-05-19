Волонтеры «Росводоканал Тюмень» пополнили областной банк донорской крови

Posted 19 мая 09:16
Published 19 мая 09:16
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
К донации добровольцы предприятия подходят осознанно: следят за своим здоровьем, соблюдают необходимую диету.
«Я не в первый раз участвую в акции. Считаю, что донация — это некое самопожертвование. Отдавая небольшую частичку себя, мы помогаем докторам выполнять важную миссию — спасать жизней людей», — рассказал ведущий инженер-энергетик «Росводоканал Тюмень» Владимир Посредников.
Напомним, что в текущем году это уже вторая акция «Сдай кровь — спаси жизнь», волонтеры предприятия пополнили банк крови на 11 литров. В 2022 году волонтеры тюменского водоканала сдали 25 литров крови и плазмы.
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.